Fundação Grupo Volkswagen reforça compromisso com a educação pública por meio do programa Socioemocional de Educadores

Projeto do Instituto Ayrton Senna tem o objetivo de apoiar professores no seu autoconhecimento e desenvolvimento de competências socioemocionais

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Parceira de longa data do Instituto Ayrton Senna, a Fundação Grupo Volkswagen reforça seu compromisso com o desenvolvimento pleno de crianças e jovens de todo o Brasil também por meio de um ator fundamental na escola: o educador. A instituição aportou recursos para o programa Socioemocional de Educadores, desenvolvido pelo Instituto com o objetivo de apoiar professores no seu autoconhecimento e no desenvolvimento de competências socioemocionais.

Os educadores estão se reinventando neste ano marcado pela pandemia da Covid-19, pois o isolamento social trouxe a necessidade imediata de adaptação às novas tecnologias e ao ensino remoto. Neste sentido, habilidades como autogestão, abertura ao novo, resiliência emocional, entre outras competências socioemocionais, estão sendo fundamentais, tanto para o exercício da docência quanto para a vida pessoal dos professores.

"Em todas as iniciativas junto às redes de ensino, o Instituto sempre valorizou os saberes dos educadores, tornando-os sempre parte fundamental para melhoria da qualidade da educação. E diante deste cenário de crise, é essencial disseminar ferramentas para que eles possam sair mais fortes do que entraram. Para isso contamos com a Fundação Grupo Volkswagen, parceira de longa data que nos apoia a inovar e construir a educação do futuro, agora", afirma Emilio Munaro, vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto Ayrton Senna.

"Os educadores são atores fundamentais em nossa sociedade, que compartilham com a Fundação o propósito de mover pessoas pelo conhecimento. Por acreditar no potencial transformador da educação, investimos sempre na formação e capacitação destes profissionais tão importantes, buscando parceiros que compartilhem dos mesmos valores, como é o caso do Instituto Ayrton Senna. Num momento desafiador como este que estamos vivendo, ficamos muito contentes em poder apoiar iniciativas como essa.", reforça Vitor Hugo Neia, diretor de Administração e Relações Institucionais da Fundação Grupo Volkswagen.

Socioemocional de Educadores

O programa Socioemocional de Educadores consiste em uma série de cursos on-line gratuitos com o objetivo de levar formação relacionadas às competências socioemocionais para professores. Todos os cursos já estão disponíveis no Espaço Educador. São três módulos: Resiliência e Bem-Estar Emocional, Abertura ao Novo e Autogestão para criar meus projetos e Comunicação, Assertividade e Autogestão.

FONTE Fundação Grupo Volkswagen

