Fundação Merck anuncia Prémios de Jornalismo 'Mais do Que uma Mãe' e 'Use a Máscara com Cuidado' 2021 para Países da América Latina

As inscrições podem ser enviadas até 30 de Agosto de 2021

2) Prémios de Jornalismo 'Use a Máscara com Cuidado' 2021: As inscrições são convidadas a elevar a conscientização sobre como adaptar as melhores medidas de protecção, como usar máscaras para mostrar que você se importa e ama a sua família & comunidade; para incentivar a sua comunidade a aceitar a vacina quando estiver disponível e para sensibilizá-la a apoiar os profissionais de saúde que estão na vanguarda da pandemia COVID 19.

As inscrições podem ser enviadas até 30 de Setembro de 2021

A Senadora, Dr.ª Rasha Kelej, CEO da Fundação Merck disse, "Depois da premiação de mais de 15 vencedores do Prémio de Jornalismo "Fique em Casa" 2020 de Países da América Latina, estamos prontos para lançar os nossos novos prémios para o continente. A Mídia hoje desempenha um papel crítico em elevar a conscientização do público sobre questões críticas. Portanto, gostaria de estender o meu convite para participar e solicitar o máximo de inscrições da comunidade de Mídia presente em toda a América Latina."

Os prémios estão abertos a todos os jornalistas de Países da América Latina das plataformas de Impressa, Online, Rádio e Multimídia. Mais de um vencedor pode ser escolhido em cada categoria. O trabalho de Mídia mais criativo e influente com o objectivo de elevar a conscientização e sensibilizar as comunidades sobre os temas, numa base regular será elegível para ganhar esses prémios.

As inscrições podem ser enviadas por email para: [email protected]

A linha do Assunto do correio deve mencionar o nome dos prémios. Por favor, especifique o seu nome, país, categoria para a qual se candidata, e detalhes de contacto no correio.

Categorias e Preço em Dinheiro para cada grupo:

Categorias Imprensa Online Rádio Multimédia Preço em Dinheiro USD 500 USD 500 USD 500 USD 500

O envio de múltiplas candidaturas aumentará as possibilidades de ganhar o prémio.

Clique no ícone abaixo para

Baixar o Aplicativo da Fundação Merck

Junte-se à conversa nas nossas plataformas das mídias sociais

Facebook: Merck Foundation

Twitter: @Merckfoundation

YouTube: MerckFoundation

Instagram: Merck Foundation

Flickr: Merck Foundation

www.merck-foundation.com

FONTE Merck Foundation

SOURCE Merck Foundation