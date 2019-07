Fundação Roscongress: mais de 15 delegações estrangeiras vão participar do Fórum Global da Pesca em São Petersburgo

Ministros e diretores de organismos setoriais das maiores potências da pesca confirmaram suas presenças: a Rússia irá receber convidados da Turquia, República da Guiné, Namíbia, Coreia do Sul, Islândia, Ilhas Faroé (em nível de Embaixada da Islândia e de missão das Ilhas Faroé), Japão, Mauritânia e Espanha. Delegações de Sri Lanka, Camboja, Bangladesh, Indonésia, Libéria, Abecásia e Bulgária planejam participar do Fórum pela primeira vez.

São Petersburgo também irá receber organizações regionais da pesca (NPAFC, ICES, NEAFC), a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (UN FAO), representantes de órgãos governamentais, grandes empresas transnacionais e russas do setor da pesca e setores relacionados, cientistas e especialistas proeminentes.

O fórum é uma plataforma de discussão essencial para o desenvolvimento da cooperação entre países, empresas, comunidades acadêmicas e autoridades governamentais, que promove soluções para uso dos recursos dos oceanos do mundo.

O tópico principal do fórum é "Oceano de oportunidades: natureza, economia e pessoas" ("Ocean of Opportunities: Nature, Economy, and People"). A discussão irá se focar no uso dos recursos aquáticos dos oceanos do mundo, tratando de questões ambientais e da vida econômica e social.

Os especialistas irão discutir a digitalização setorial, a exploração e desenvolvimento do Ártico e da Antártida, o papel do marketing, se as empresas fazem uso eficiente dos recursos nacionais, os pormenores dos negócios da pesca, nivelamento dos riscos, criação de cadeias de distribuição e a liberação do potencial da aquicultura russa e global.

A Exposição de Frutos do Mar irá reunir 335 empresas de 30 regiões da Rússia e de 25 países – ou 34% mais do que em 2018, com maior número de participantes russos (182 empresas, com aumento de 28%) e expositores estrangeiros (150 empresas, com aumento de 42%). A Noruega, Islândia, Dinamarca, Marrocos, Turquia, China e Espanha irão instalar estandes nacionais.

O Fórum Global da Pesca terá, à parte, conversações bilaterais internacionais, apresentações e reuniões de empresas, bem como um programa de degustação e classes mestres sobre filetagem e culinária de peixes.

Em 2018, o fórum reuniu mais de 3.000 pessoas. O evento deste ano será realizado em escala ainda maior.

O fórum e a exposição serão realizados de 10 a 12 de julho de 2019 no Centro de Convenções e Exposições ExpoForum de São Petersburgo.

O Comitê Organizador encoraja a participação de convidados e parceiros estrangeiros.

Organizadora: Agência Nacional para Indústrias da Pesca (Rosrybolovstvo).

Operadora: Fundação Roscongress.

Website oficial: fishexpoforum.com

