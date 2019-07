Fundação Volkswagen comemora 40 anos e lança prêmio em parceria com a Yunus Corporate Social Innovation

SÃO BERNARDO DO CAMPO, Brasil, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O dia 3 de julho de 2019 marca a comemoração dos 40 anos da Fundação Volkswagen. Criada em 1979, seu objetivo inicial era apoiar a escolarização de funcionários da Volkswagen do Brasil e familiares. Na época, o Brasil registrava altos índices de analfabetismo e dificuldades para a qualificação profissional.

Com o passar dos anos, o sucesso desse trabalho e a melhoria dos indicadores educacionais brasileiros fizeram com que a instituição direcionasse sua atuação para além dos muros das fábricas. Hoje, a Fundação Volkswagen compartilha o propósito de mover pessoas pelo conhecimento. Movimentos que diminuem as distâncias e geram mudanças, transformando potenciais em realidade.

Sua missão está baseada em dois eixos de investimento social: educação e desenvolvimento de comunidades. Para isso, direciona seus esforços para três causas principais: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência.

"Nascemos há 40 anos para aprofundar a relação de parceria e confiança entre a sociedade brasileira e a Volkswagen. Hoje, trabalhamos para solidificar esse vínculo, revisitando nossa estratégia e qualificando nossas atividades. Ao longo dessas quatro décadas, mais de 3 milhões de brasileiros foram beneficiados", comemorou Daniela de Avilez Demôro, Diretora-Superintendente da Fundação Volkswagen.

Para celebrar seus 40 anos de história e fortalecer seu propósito e atuação, a Fundação anuncia o 1º Prêmio Fundação Volkswagen, realizado em parceria com a Yunus Corporate Social Innovation, unidade da Yunus Negócios Sociais, empresa ligada ao Nobel da Paz Muhammad Yunus e referência mundial no apoio e desenvolvimento de negócios com foco em impacto social e ambiental.

O objetivo é apoiar organizações sem fins lucrativos que desenvolvam tecnologias sociais e educacionais inovadoras, fortalecendo projetos relacionados às causas abraçadas pela Fundação.

1º Prêmio Fundação Volkswagen

O Prêmio tem como foco reconhecer projetos que proponham soluções relacionadas à mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência.

"Acreditamos fortemente no potencial de transformação da realidade brasileira que a Fundação Volkswagen exerce e, portanto, trazemos para essa parceria a expertise de como as organizações sociais apoiadas podem amplificar seu impacto de forma sustentável, escalável e perene", explicou Túlio Notini, Head de Acelerações de Impacto para Corporações da Yunus.

A iniciativa contempla um programa de aceleração de doze semanas, com foco no desenvolvimento de seis organizações sociais finalistas, desenhado para alavancar e sustentar o impacto de seus projetos. Serão três imersões coletivas presenciais na cidade de São Paulo, além de mentorias remotas com um time de consultores especialistas.

Ao final desse programa, as três organizações cujas iniciativas demonstrarem maior potencial de transformação social receberão um aporte financeiro de R$ 100 mil. Assim, ao longo de 2020, poderão executar seus planos de expansão sob o acompanhamento da Fundação Volkswagen e da Yunus Corporate Social Innovation.

As inscrições deverão ser realizadas de 5 de julho a 5 de agosto. Acesse o site da premiação para mais informações.

