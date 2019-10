Fundação Volkswagen e Nova Escola lançam cursos gratuitos sobre mobilidade

SÃO PAULO, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Brasil comemora o Dia do Professor. Para celebrar a data, a Fundação Volkswagen e a Nova Escola anunciam a trilha pedagógica "Cidadania em Movimento", voltada à educação para a mobilidade urbana. A discussão nas escolas de temáticas relacionadas à mobilidade está prevista no Código Brasileiro de Trânsito e na Base Nacional Comum Curricular. Porém, muitas vezes, o assunto acaba ficando em segundo plano, sobretudo pela falta de materiais pedagógicos.

Entender o papel dos meios de transporte na conexão entre lugares e como usá-los com responsabilidade, compreender as características das cidades e como a tecnologia acelera as transformações e permite a criação de soluções inovadoras para os problemas urbanos, perceber a importância da sustentabilidade nos transportes: tudo isso é essencial para a formação de cidadãos críticos, protagonistas e socialmente responsáveis.

Com essa trilha formativa, a proposta é disponibilizar aos educadores conteúdos que fortaleçam a importância da construção desses saberes para o desenvolvimento dos alunos e estimulá-los a realizar projetos interdisciplinares que abordem esses temas de maneira significativa. A trilha "Cidadania em Movimento" será composta por três cursos on-line e gratuitos, complementares entre si e com carga horária de até 10 horas.

Os cursos são voltados a professores, coordenadores e gestores dos Ensinos Fundamental e Médio e dialogam com as áreas do conhecimento Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. O primeiro deles, "Meios de transporte: desenvolvimento histórico, conexão entre lugares e particularidades de cada um", já está disponível. Nos próximos dias, serão lançados os cursos "Soluções inovadoras para um problema urbano: mobilidade" e "Sustentabilidade no transporte: políticas de gestão e redução de impacto no meio ambiente".

Acesse a plataforma da Nova Escola para realizar a primeira formação. A mobilidade urbana é uma das causas abraçadas pela Fundação Volkswagen, sobretudo por meio da formação de educadores, adolescentes e gestores públicos em projetos voltados à segurança viária, acidentologia, cidades inteligentes, criativas e sustentáveis e planejamento urbano.

Contato: vitor.neia@volkswagen.com.br

