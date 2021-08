Fundo Russo de Investimento Direto: No primeiro aniversário do registro da vacina Sputnik V, os dados obtidos sobre o uso do medicamento em países-chave atestam sua alta segurança e eficácia

МOSCOU, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, o fundo soberano da Federação Russa), investidor da vacina russa "Sputnik V" contra o coronavírus, anuncia no primeiro aniversário de seu registro dados positivos coletados e analisados em conjunto com os Ministérios da Saúde e reguladores dos principais países que usam o fármaco russa para vacinação da população. Os dados confirmam a alta segurança e eficiência da "Sputnik V".

Dados de vacinação em massa da Argentina, Bahrein, Hungria, México, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Sérvia e Filipinas confirmam a ausência de eventos indesejáveis graves relacionados (incluindo trombose cerebral (TVC) ou miocardite). Em vários países onde várias vacinas contra o coronavírus são administradas simultaneamente, o medicamento russo tem alguns dos melhores indicadores de segurança e eficácia.

Além disso, a "Sputnik V" é a primeira vacina baseada na plataforma de vetores adenovirais humanos, na qual uma abordagem de reforço heterogênea ("coquetel de vacina") foi aplicada. Ao contrário de outras vacinas contra o coronavírus, a "Sputnik V" usa dois vetores diferentes para duas injeções, o que permite uma resposta imunológica mais forte e duradoura. Essa abordagem, que está no cerne da "Sputnik V", lançou as bases para parcerias com outros fabricantes de vacinas. A eficácia da abordagem está sendo investigada pelos desenvolvedores de outros medicamentos, que estão realizando pesquisas sobre a possibilidade de combinar diferentes vacinas e seus componentes.

Atualmente, a "Sputnik V" está registrada em 69 países com uma população total de mais de 3,7 bilhões de pessoas, ou cerca de metade da população mundial.

O RDIF assinou acordos a fabricação da "Sputnik V" com mais de 20 fabricantes líderes em 14 países, incluindo as maiores empresas da Índia, China, Coreia do Sul, Argentina, México e vários outros países.

Dados Importantes

Rússia: a eficácia da vacina "Sputnik V" é de 97,6% com base na análise de dados de 3,8 milhões de russos vacinados. Os resultados do uso da vacina na vacinação em massa foram melhores do que nos ensaios clínicos (91,6%).

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1384150381689655308

O Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleia conduziu pesquisas sobre a atividade neutralizante do soro sanguíneo coletado de pessoas vacinadas com a "Sputnik V" contra novas variantes do coronavírus. De acordo com uma pesquisa publicada na revista médico internacional Vaccines, a vacinação com a "Sputnik V" produz títulos de anticorpos neutralizantes protetores contra novas cepas, incluindo Alpha B.1.1.7 (identificada pela primeira vez no Reino Unido), Beta B.1.351 (identificada pela primeira vez na África do Sul) , Gama P.1 (identificada pela primeira vez no Brasil), Delta B.1.617.2 e B.1.617.3 (identificadas pela primeira vez na Índia) e variantes B.1.1.141 e B.1.1.317 identificadas em Moscou com mutações no domínio de ligação ao receptor (RBD).

Dados mostram que a vacina Sputnik V não perde suas propriedades protetoras contra novas cepas, e os indicadores de sua alta segurança e eficácia também não são alterados.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1414570262171983873

De acordo com os estudos do Ministério da Saúde da Rússia sobre a eficácia da "Sputnik V" contra a cepa Delta, a eficácia epidemiológica da vacina é de 83,1%.

A vacinação reduziu o risco de infecção em 6 vezes. A eficácia da vacina na prevenção da hospitalização foi de 94,4%. A vacinação reduziu o risco de hospitalização em 18 vezes.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1425340011390570501

Emirados Árabes Unidos: segundo o Ministério da Saúde dos Emirados Árabes Unidos, a eficácia da "Sputnik V" durante seu uso no país é de 97,8%, e a vacina também oferece proteção total (100%) contra casos graves. Nem um único caso de efeitos colaterais graves foi registrado. Não houve hospitalizações, nem registros de trombose venosa cerebral (TVC) ou miocardite após a vacinação com a "Sputnik V".

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1409768624575979522

Bahrein: de acordo com o Ministério da Saúde do Bahrein, a eficácia da "Sputnik V" durante a vacinação foi de 94,3% (14 dias após a segunda dose), enquanto 98,6% dos casos de coronavírus registrados duas semanas após a segunda injeção foram leves. Não foram relatados eventos adversos graves, trombose venosa cerebral ou mortes relacionadas à vacina.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1402943726746472449

Argentina: dados do Ministério da Saúde da Província de Buenos Aires mostraram que a vacina produziu anticorpos em 94% dos vacinados com uma dose, e em 100% dos vacinados com duas doses do Sputnik V.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1414479664702177282

Dados de estudo realizado pelo Instituto de Virologia da Universidade Nacional de Córdoba (Argentina) e autoridades de Córdoba confirmam a eficácia neutralizante da vacina russa de dois componentes "Sputnik V" contra a cepa brasileira do coronavírus, identificada pela primeira vez no cidade de Manaus, bem como uma alta resposta imunológica nos vacinados com o medicamento.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1396798242793402370

Além da vacina bicomponente Sputnik V, os indicadores de alta segurança e eficácia na Argentina também são demonstrados pelo medicamento unicomponente Sputnik Light. Este último é na verdade o primeiro componente (adenovírus humano recombinante sorotipo 26 (rAd26)) do Sputnik V. Dados publicados pelo Ministério da Saúde da Província de Buenos Aires (Argentina) mostram a geração de uma forte resposta imunológica nos vacinados com este medicamento: 94% das pessoas que receberam a injeção de Sputnik Light produziram anticorpos contra o coronavírus.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1382014238668034053

Da mesma forma, dados do Ministério da Saúde da Província de Buenos Aires demonstraram alta eficácia da administração da vacina "Sputnik Light" (78,6-83,7%) entre idosos.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1400104957743874052

Hungria: dados oficiais publicados pelo governo mostram que entre as cinco vacinas contra coronavírus utilizadas no país, a "Sputnik V" tem os melhores indicadores de segurança e eficácia e o número de casos de infecção por coronavírus por 100 mil vacinados com a vacina russa é de inferior em comparação com outras vacinas (95 – "Sputnik V", 177 - Moderna, 356 - Sinopharm, 555 - Pfizer, 700 - AstraZeneca).

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1386306777851994124

Мéxico: uma análise dos resultados da vacinação em massa realizada pelo governo mexicano confirma que a "Sputnik V" é a mais segura de todas as vacinas utilizadas no país. O número de eventos adversos graves por 100 mil doses é menor do que para outras vacinas (Sputnik V - 0,79; Sinovac - 1,07; Cansino - 1,14; AstraZeneca - 1,22; Pfizer - 1,34). A associação de eventos adversos graves com a vacinação não foi estabelecida.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/645820/Salud_CTD__12jun21.pdf

Sérvia, Filipinas: dados oficiais do Ministério da Saúde da Sérvia e do Departamento de Saúde das Filipinas indicam que a "Sputnik V" apresentou o melhor histórico de segurança durante a campanha de vacinação, sem eventos adversos graves, mortes ou trombose venosa cerebral associada à vacinação.

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1398194959312953345

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1398589982370156546

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), afirmou:

"Em um ano de aplicação, a vacina Sputnik V provou a maior segurança e eficácia como um dos principais medicamentos do mundo na luta contra o coronavírus, com base na experiência de aplicação em vários países do mundo".

A vacina 'Sputnik V' tem vantagens importantes:

A eficácia da vacina é de 97,6% com base na análise de dados de incidência de coronavírus entre russos vacinados com os dois componentes da droga no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina Sputnik V é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos, que causam o resfriado comum e que são encontrados pela humanidade há milênios.

Na vacina Sputnik V, pela primeira vez entre as vacinas contra o coronavírus, foi aplicada uma abordagem de boost heterogêneo, que se baseia na utilização de dois vetores diferentes para duas injeções durante o processo de vacinação. Essa abordagem cria uma imunidade mais forte em comparação com as vacinas que usam o mesmo mecanismo de aplicação para ambas as injeções.

A segurança, eficácia e ausência de efeitos adversos de longo prazo das vacinas de adenovírus foram comprovadas em mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

A "Sputnik V" não causa alergias graves.

A temperatura de armazenamento da "Sputnik V" permite que ela seja armazenada em um refrigerador convencional sem a necessidade de investimento em infraestrutura adicional de cadeia de frio.

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF tem um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 1,9 trilhão de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru

FONTE Russian Direct Investment Fund (RDIF)

