Fundo Verde para o Clima (GCF) cria Prêmio Campeões Verdes para reconhecer esforços excepcionais relacionados às mudanças climáticas em países em desenvolvimento

Esses prêmios reconhecerão pessoas e organizações que se destacaram na promoção de transformações em relação às mudanças climáticas . Os Prêmios CAMPEÕES VERDES DO GCF promoverão iniciativas que sirvam como exemplos de compromissos ambientais, sociais e comerciais para combater as mudanças climáticas.

Javier Manzanares, diretor executivo interino do GCF, anunciou a criação dos prêmios durante a Conferência de Programação Global do GCF. "Queremos reconhecer a contribuição desses campeões do clima e destacar seus esforços", disse Manzanares.

CATEGORIAS DO PRÊMIO:

Campeão Jovem para o Clima

Jovens que estejam fazendo uma diferença para responder aos desafios das mudanças climáticas. Os indicados ao prêmio devem ter mais de 25 anos.

Campeão de Gênero para o Clima

Uma pessoa que tenha um histórico de enfatizar a inclusão das mulheres nos esforços de reação às mudanças climáticas.

Campeão da Comunidade para o Clima

Uma pessoa ou organização que seja um elemento central para a participação de uma comunidade nos esforços de reação às mudanças climáticas.

Campeão de Transformação Nacional

Uma pessoa ou organização num país em desenvolvimento que tenha feito avanços notáveis para promover um programa nacional do GCF, usando de maneira eficiente a prontidão do GCF e destacando-se na consulta aos interessados.

Empreendedor para o Clima

Uma pessoa ou organização que esteja fazendo avanços para obter financiamento do setor privado para assuntos relacionados ao clima.

Campeão Vitalício de Conquistas Climáticas

Uma pessoa que é reconhecida como pioneira na promoção de esforços de reação às mudanças climáticas.

ELEGIBILIDADE

Poderão ser indicadas organizações e pessoas que apoiem as atividades de prontidão do CGF e seus projetos, sem que haja restrições apenas às atividades do GCF: qualquer pessoa ou organização que participe de esforços de reação às mudanças climáticas que mereçam destaque poderá ser indicada.

As indicações serão aceitas a partir de 2 de setembro e poderão ser feitas em https://www.greenclimate.fund. A comissão julgadora utilizará os seguintes critérios: potencial para mudança de paradigma, potencial para resultado/impacto climático, inovação e partilha de conhecimento.

SOBRE O GCF

O Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund - GCF) é um novo fundo global criado para apoiar os esforços dos países em desenvolvimento para enfrentar o desafio das mudanças climáticas. O GFC ajuda os países em desenvolvimento a limitar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa e na adaptação às mudanças climáticas. Seu objetivo é promover uma mudança de paradigma para obter uma baixa emissão de gases e um desenvolvimento resiliente às mudanças climáticas.

Para obter informações sobre os Prêmios Campeões Verdes do GCF ou sobre o GCF, visite https://www.greenclimate.fund; siga-nos no Twitter (@GCF_News) e no Instagram (@greenclimatefund).

