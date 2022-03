Fungos nas unhas: conheça as causas e tratamentos

E, apesar de ser simples de resolver – em casos de menor gravidade -, se não tratada, a micose de unha pode se agravar principalmente para quem tem diabetes, psoríase, imunossupressão, obesidade, hiperidrose (transpiração excessiva nos pés e/ou nas mãos), tabagismo, doenças vasculares e alterações ósseas¹.

Sendo assim, é importante ter mais atenção com a saúde das unhas. Observar se estão ficando amareladas, descolando ou descamando e procurar um especialista. Normalmente, para acabar com a micose de unha rapidamente, é recomendado o uso de esmaltes antifúngicos, como Loceryl® Esmalte.

Diferentemente de muitos produtos, Loceryl® contém um ingrediente antifúngico, a amorolfina, que atua na eliminação dos fungos causadores da infecção². O esmalte terapêutico cobre e penetra na unha para continuar eliminando os fungos durante 7 dias². Além de ter esse efeito de longa duração*, o produto combate diversas classes de fungos causadores das micoses de unha².O 1º esmalte terapêutico do mercado com amorolfina ainda permite o uso de esmaltes cosméticos³**, sem perder a eficácia do produto.

A consulta com um dermatologista é fundamental para indicar o melhor tratamento. No caso de grávidas, também é importante conversar com o ginecologista antes de fazer uso de qualquer produto.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*Uma única aplicação do esmalte fornece proteção por uma semana.

**necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://loceryl.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774866/Loceryl.jpg

