fuseproject s'étend à l'international avec le lancement de fusedigital, une toute nouvelle division dédiée à proposer des expériences innovantes et numériques

La nouvelle fait suite à l'acquisition par fuseproject de Mindshaker, une agence de design numérique basée à Lisbonne

SAN FRANCISCO, 28 janvier 2023 /PRNewswire/ -- fuseproject , le studio de design multidisciplinaire de premier plan fondé en 1999 par Yves Béhar, un innovateur primé, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle division, fusedigital , une offre de services avant tout numérique, qui permettra d'élaborer des produits et de proposer des expériences de qualité optimale. L'initiative a été rendue possible par l'acquisition stratégique de Mindshaker, une agence numérique basée à Lisbonne. Cet achat renforcera la capacité de fuseproject à mettre en œuvre des expériences numériques, des innovations et du design grâce à une étroite collaboration concernant l'offre d'une interface utilisateur, d'une expérience utilisateur et d'un développement frontal. Par ailleurs, fait non négligeable, cette acquisition permet à fuseproject de bénéficier désormais d'une présence internationale élargie en Europe.

Basée dans la région de Lisbonne – une ville qui repousse les limites de la pensée moderne et innovante tout en restant imprégnée de la culture européenne classique – le lancement de la pratique numérique marque une expansion internationale significative pour fuseproject, renforçant les perspectives mondiales de la marque pour ses clients internationaux, y compris Samsung, L'Oreal et Herman Miller, qui figurent dans un portefeuille de startups clientes faisant progresser l'industrie.

« C'est la capacité unique de Fuseproject à anticiper et à répondre stratégiquement aux changements culturels qui nous a permis de devenir le studio leader de l'industrie et qui repousse les frontières que nous sommes aujourd'hui », a déclaré Yves Béhar, fondateur et PDG créatif de Fuseproject. « Au fil des ans, j'ai eu le plaisir de constater de mes propres yeux l'esprit créatif qui palpite à Lisbonne et dans l'une des localités voisines, Caparica. C'est cet esprit d'ouverture qui nourrit les idées novatrices et qui m'a incité à choisir le Portugal, afin d'ouvrir officiellement ici, dans la première ville à l'extérieur des États-Unis, un bureau de marque de fuseproject. »

Après avoir rencontré de nombreuses entreprises de design numérique au Portugal et en Espagne dans leur recherche, l'équipe de direction de fuseproject a décidé que Mindshaker, une agence numérique à services complets, était la solution idéale pour soutenir la phase actuelle d'expansion mondiale de fuseproject. Fondée en 2007 par João Paulo Almeida et Luis Correia, éminents experts en design numérique et en technologie, l'expérience technologique de Mindshaker, ses liens avec la communauté européenne croissante de designers et son engagement envers les valeurs axées sur la mission en ont fait un attrait.

Thomas Moeller, directeur du design d'expérience pour la division fusedigital de fuseproject a ajouté : « Ayant aidé à diriger l'évolution des offres de fuseproject, du design industriel pur au numérique, au cours des cinq dernières années de collaboration avec Yves et l'équipe, c'est un honneur de voir notre offre numérique pleinement réalisée et de mener à bien l'amplification de l'approche prospective mondiale de fuseproject axée sur le design ».

La division fusedigital de fuseproject renforce et diversifie les offres de services existantes, permettant au studio de superviser les projets, de la création, la stratégie et le design au développement et à la programmation. L'expansion s'appuiera sur le travail actuel de fuseproject pour les clients des secteurs verticaux clés, notamment la santé, la mobilité, les services financiers et la durabilité.

Le lancement de la division fusedigital de fuseproject permettra à l'entreprise d'augmenter ses capacités existantes en matière d'expérience utilisateur/d'interface utilisateur avec l'ingénierie, le développement de l'IA, la technologie d'apprentissage automatique et plus encore pour offrir une gamme complète de services numériques et, par ce biais, de faire évoluer la vision fondatrice de l'entreprise – que le design a le pouvoir d'inventer de nouvelles catégories et d'améliorer la vie des individus.

Grâce à cette expansion, fuseproject - qui restera une société unique avec l'ajout intégré de fusedigital dans les pertes et profits de l'entreprise - passera de 45 employés à 60, élargissant la base de talents actuellement à San Francisco et Londres au Portugal et au-delà.

À propos de fuseproject et fusedigital

fuseproject a été fondée en 1999 par le designer, entrepreneur et éducateur suisse Yves Béhar. Le studio de design multidisciplinaire collabore avec des partenaires du monde entier pour offrir des produits et des expériences qui changent de catégorie dans la technologie, la robotique, le mobilier et les biens de consommation. Les offres de conception inégalées de fuseproject vont au-delà de la livraison physique pour inclure la stratégie de conception, les graphiques et la marque, la dénomination des produits, l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur et les espaces construits expérientiels. En 2021, fuseproject a rejoint Plus Company , un réseau entrepreneurial d'agences créatives avant-gardistes, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau. En 2023, fuseproject a annoncé le lancement d'une nouvelle division d'innovation et d'expériences numériques, fusedigital, qui travaille en étroite collaboration avec les divisions de marque, de stratégie et de produits de fuseproject. Herman Miller, Movado, Samsung, Puma, Issey Miyake, Prada, SodaStream, Nivea, The Ocean Cleanup et le Proteus Ocean Group (POG) de Fabien Cousteau comptent parmi les principaux partenaires. Consultez les informations relatives à fuseproject en ligne à l'adresse suivante : www.fuseproject.com . Pour en savoir plus sur la nouvelle division Digital + Innovation de fuseproject, rendez-vous sur le site www.fuseprojectdigital.com .

