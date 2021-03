Fusie creëert een krachtige bundeling van energie-informatie

CALGARY, AB, 10 maart 2021 /PRNewswire/ -- Canada's twee toonaangevende bedrijven voor het leveren van informatie over energie bundelen hun krachten.

geoLOGIC systems ltd. (geoLOGIC) heeft vandaag de overname van JWN Energy (JWN) aangekondigd, een bedrijf dat inzichten en informatie over energie levert en vooral bekend staat om toonaangevende merken in de branche, zoals het Daily Oil Bulletin, Evaluate Energy en CanOils. JWN, met het hoofdkantoor in Calgary, levert waardevolle en actuele gegevens en informatie aan een breed spectrum van energiebedrijven, analisten, dienstverleners, overheden en toezichthouders in de olie- en gassector en bredere energiesectoren.

"Onze bedrijven samenbrengen is transformationeel. Deze fusie creëert een cruciale bron van samengestelde, vertrouwde gegevens, informatie en inzichten die de technische en financiële behoeften van onze klanten omspannen", aldus David Hood, CEO van geoLOGIC. "Naast het complementaire aanbod dat de gefuseerde bedrijven en productlijnen onmiddellijk voor onze klanten impliceert, zullen de expertise en het doordachte leiderschap van JWN op specifieke gebieden zoals ESG en energietransitie onze uitbreiding naar sectoren die vooruit lopen op toekomstige behoeften van onze klanten."

De fusie geeft het gecombineerde bedrijf een indrukwekkende aanwezigheid in Canada, de VS en het VK, dat, samen met operationele satellietkantoren in andere regio's, de actualiteit en relevantie van de verstrekte informatie en inlichtingen waarborgt en de nabijheid van onze klanten en de gebieden waarin ze actief zijn.

"We zijn erg trots op onze Canadese wortels, maar erkennen dat de industrie wereldwijd groeit", voegde Hood eraan toe. "Beide bedrijven zullen samen blijven focussen op het stimuleren van succes binnen de Canadese markt, en ook de gecombineerde diensten voor onderzoek, marketing en advies benutten ten bate van onze klanten in andere regio's."

De overname brengt uitzonderlijke analytische en technische competenties samen om de energiesector te ondersteunen. Mogelijk gemaakt door de geavanceerde platformen van geoLOGIC, zal de fusie betere schaalbaarheid in gegevensbeheer en -analyse en geïntegreerde producten bieden waardoor operationele en investeringsbeslissingen op betere informatie gebaseerd zijn.

"JWN en geoLOGIC zijn zonder twijfel gevestigde en erkende sectorleiders. We hebben allebei een bewezen staat van dienst in het ondersteunen van onze branche en gemeenschap bij cruciale kwesties. We weten dat deze ondersteuning door beide groepen gecombineerd de sector van nog meer waarde zal voorzien naarmate deze blijft evolueren", zei Bill Whitelaw, CEO van JWN Energy. "Het gecombineerde bedrijf biedt ook een schat aan vakexperts als vraagbaak op het gebied van engineering, geo-wetenschappen, financiële en analytische disciplines die gezamenlijk aangeven hoe klantoplossingen kunnen worden aangeboden door middel van innovatieve toepassingen van software en data."

Over geoLOGIC Systems Ltd.

geoLOGIC systems ltd. is gevestigd in Calgary, Alberta, Canada en levert al bijna 40 jaar hoogwaardige, geïntegreerde gegevens en analyses aan de upstream olie- en gasindustrie in West-Canada en elders. De niet aflatende focus van geoLOGIC op innovatie, kwaliteit en service heeft het bedrijf de vertrouwde standaard gemaakt in de Canadese upstream-industrie. Klanten zijn onder meer exploratie- en productiebedrijven in olie & gas en aanverwante producten; pijplijn- en midstream-bedrijven; dienstverlenende bedrijven; de financiële sector, overheid en toezichthoudende organisaties, en onderwijsinstellingen. Belangrijke producten zijn onder meer geoSCOUT, een hulpmiddel voor het ondersteunen van goed-geïnformeerde beslissingen en dat hoogwaardige gegevens en analyses levert voor alle disciplines binnen de olie- en gasindustrie, en gDC, de uitgebreide upstream olie- en gasdatabase van geoLOGIC.

Over JWN Energy

JWN Energy is gevestigd in Calgary, Alberta, Canada en heeft een Evaluate Energy-divisie in Londen, VK. Via zijn verschillende producten en diensten biedt JWN een breed scala aan diensten op het gebied van nieuwsvoorziening, analyse, data, onderzoek en marketing. De primaire gegevensfocus ligt op financiële en operationele inzichten, evenals op het opvragen van documenten. Belangrijke merken zijn onder meer het Daily Oil Bulletin dat sinds 1937 de Canadese sector bedient en Evaluate Energy, CanOils en Rig Locator. Het klantenbestand van JWN omvat exploratie- en productiebedrijven, olieveldservicebedrijven, professionele dienstverleners en organisaties uit de financiële sector, evenals overheden en regelgevende instanties.

