FusionPower6000 von Huawei gewinnt Preis für innovatives Produkt auf der Data Centre World 2022

LONDON, 9. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Smart Converged FusionPower6000-Lösung von Huawei, ein branchenführendes Stromversorgungs- und Verteilungssystem, wurde auf der kürzlich abgeschlossenen Data Centre World London 2022 mit dem DCW-Preis in der Kategorie „Innovation Product of the Year" ausgezeichnet.