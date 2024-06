Futbolseverler için muhteşem haber: Türkiye Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası için Hannover Bölgesi'nde kamp kuruyor

HANNOVER, Almanya, 10 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- Heyecan gittikçe artıyor: Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına sadece birkaç gün kaldı ve Hannover Bölgesi sevinç ve beklenti içinde kaynıyor. Maçlar bu bölgede oynanmayacak olsa bile, futbol heyecanı sokaklar ve caddelerde her yerde hissediliyor, çünkü Türk Milli Takımı Aşağı Saksonya Eyalet Başkentinin hemen yanı başında kamp kuracak.

- Picture is available at AP -

Türk Milli Takımı 11 Haziran'da Deister tepelik bölgesinin eteklerinde kamp kuruyor

Barsinghausen'de Türk Milli Takımı büyük turnuvaya hazırlanacak. Deister tepelik bölgesinin pitoresk manzarasında yer alan 4 yıldızlı spor oteli Fuchsbachtal takımın geri çekilip dinlenebileceği mükemmel bir alan sunuyor. On yıllardan beri Alman Futbol Federasyonu ile iş birliği yapan otel, komple Türk Futbol Federasyonu tarafından kiralandı. Futbolcular hemen otelin yanında bulunan ve Bundesliga düzeyinde kaliteye sahip olan doğal çim futbol sahasında antrenman yapmadıkları zamanlarda, süit odalarından doğa manzarasının keyfini çıkartabilecekler. Otel ekibinin amacı Türklerin en iyi şekilde hazırlanarak maçlara girmeleri ve olabildiğince başarılı bir turnuva oynamaları. Taraftarlar ise 12 Haziran Çarşamba günü Barsinghausen August-Wenzel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan halka açık antrenmanı iple çekebilirler.

Halka açık izleme alanları ve parti ortamı

Taraftarların futbolun içinde olmak için fazla aramasına gerek yok. Ana tren garının arkasında yer alan Raschplatz meydanında, halka açık izleme ve maç oynayan ülkelerden gelen DJ gösterileriyle birlikte üstü açık bir taraftar alanında gerçek bir parti ortamı oluşacak. Aynı zamanda bölgede yer alan çok sayıda bira bahçesi de maçları birlikte izlemeye ve bu esnada meşhur Alman rahatlığını deneyimlemeye davet ediyor.

Daha ayrıntılı bilgi için: www.hannover-living.de/public-viewing/

Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapan Hannover: Her köşesinde başka bir hareket! Heyecanlı futbol maçlarının yanı sıra Hannover ve çevresinde yapılabilecek birçok şey var. Barlar, restoranlar, alışveriş ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili tüm bilgilere www.hannover-living.de adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Barsinghausen etrafındaki bölge de birçok seçenek sunuyor. Deister tepelik bölgesi tarihi özellikleri ve orman içindeki pitoresk yemek yerleriyle doğaseverleri bekliyor. Eski bir taş kömürü madenini ziyaret etmek mümkün. Hayvanlarla ilgili macera yaşamak isteyenler, Springe Avrupa bizonu koruma alanında 300'den fazla yerli hayvan türüyle karşılaşabilir. Daha ayrıntılı bilgi için: www.hannover-living.de/ausflugsziele-in-der-region/

Mükemmel ulaşım

Avrupa'nın kalbinde yer alan Hannover, mükemmel altyapısı ile ikna ediyor. İster araba ister tren ister uçak ister otobüsle gelin, şehre ulaşım çok rahat. Bölge içinde ise çok geniş bir toplu taşıma ağı sürdürülebilir mobilite olanağı sağlıyor.

HannoverCard – Hannover Bölgesi deneyim kartı

HannoverCard ile konuklar kaldıkları süre boyunca birçok fiyat avantajından faydalanabiliyorlar, örneğin otobüs veya tramvayların ücretsiz kullanımı ve müze ve tiyatrolarda cazip indirimler. Daha ayrıntılı bilgi için: https://hannover-living.de/hannovercard/

Sizin için en uygun oteli www./hannover-living.de/hotelzimmer/ adresi üzerinden bulabilirsiniz

Basın iletişim:

Ela Windels

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Telefon: +0049511/123490-26

[email protected]