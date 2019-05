Futebol pela Amizade estabelece novo recorde mundial: o maior número de nacionalidades em sessão de treino de futebol

O presidente-executivo da Academia de Futebol Infantil do Barcelona, Miquel Puig , e o ex-técnico da equipe infantil do FC Barcelona Josep Gambau , conduziram o treino, do qual participaram representantes de 57 nacionalidades . Eles ajudaram os jovens jogadores a aprimorar diversas jogadas novas, antes da Final do Campeonato Mundial do Futebol pela Amizade.

"Alcançar esse recorde foi um evento marcante para o programa Futebol pela Amizade, que tem o objetivo de promover os valores da igualdade de todas as culturas e nacionalidades. Em apenas sete anos, o programa ganhou 5 milhões de apoiadores de todo o mundo e uniu 6 mil participantes de 211 países. Não tenho dúvida de que haverá muitas vitórias maravilhosas à frente para o projeto Futebol pela Amizade (F4F)", disse o presidente-executivo da Academia de Futebol Infantil do Barcelona, Miquel Puig.

No final do treino, o presidente do Conselho de Administração da Gazprom, Viktor Zubkov, recebeu o certificado oficial de obtenção do título de um representante do GUINNESS WORLD RECORDS®, que congratulou os jovens participantes do Futebol pela Amizade pela nova vitória global.

Um dos eventos essenciais do programa é o Campeonato Mundial do Futebol pela Amizade. Tradicionalmente, as Equipes Internacionais da Amizade reúnem atletas de até 12 anos, de diferentes nacionalidades, gêneros e capacidades físicas para participar da competição. A Final do Campeonato Mundial será realizada no Campo da UEFA, na Plaza Mayor, em 1º de junho.

Os eventos finais da Sétima Temporada do Programa Social Internacional para Crianças do Futebol pela Amizade da Gazprom serão realizados em Madri de 28 de maio a 2 de junho. Em 1º de junho, os participantes do programa irão visitar a Liga dos Campeões da UEFA de 2019 no Estádio Metropolitano.

