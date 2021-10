FUTEX présente 70 projets innovants dans la toute première zone d'exposition interdomaines

TAIPEI, Taïwan, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le développement de l'application de l'IA, de l'IoT, du big data et de nombreuses autres technologies accélère l'intégration inter-domaines. Le pavillon thématique Future Tech (FUTEX) de l'édition 2021 de la Taiwan Innotech Expo (TIE), mis en place par le ministère de la Science et de la Technologie (MOST), avec le soutien de l'Academia Sinica, du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé et des Affaires sociales, comportait pour la première fois une zone spéciale d'intégration interdomaines, où 70 projets interdomaines innovants ont été présentés lors de l'exposition. Fusion Medium a été le partenaire médiatique de l'événement.

Présentation de 70 projets innovants, les applications interdomaines liées aux soins de santé attirant le plus l'attention

Avec l'essor rapide des technologies numériques, les secteurs des soins de santé et de la technologie, qui étaient autrefois nettement séparés l'un de l'autre, deviennent progressivement liés. Des équipes de l'université nationale de Taïwan utilisent l'IA, l'apprentissage automatique, l'imagerie 3D, le big data computing et d'autres technologies pour mettre au point des outils de détection et des technologies de suivi efficaces pour le traitement des cancers, notamment du pancréas, du foie et du sein, ainsi que de l'adénocarcinome pulmonaire et des tumeurs cérébrales métastatiques. L'équipe de l'université nationale Tsing Hua continue de montrer ses réalisations fruit de la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire en partenariat avec les principaux fabricants de semi-conducteurs dirigés par United Microelectronics Corporation (UMC), notamment l'application de l'apprentissage automatique et profond dans le contrôle avancé des processus, la détection des anomalies et d'autres technologies de fabrication intelligente.

Une large utilisation des produits portables et une plateforme dynamique alimentée par l'IA créent de nouvelles applications pour les médicaments conventionnels

L'épidémie de COVID-19 a créé un besoin urgent de développement de médicaments pour traiter les symptômes du virus. L'équipe de l'université nationale Yang-Ming a créé une plateforme dynamique alimentée par l'IA pour le repositionnement de médicaments conventionnels par le biais de l'IA et du big data, qui permettrait de mettre au pont des formulations orales d'une valeur clinique significative.

En raison de la pandémie, la communication par contact réduit ou nul est devenue la norme. Le centre de recherche en intelligence artificielle MOST de l'université nationale de Taïwan a créé une solution permettant de surveiller les signes physiques au moyen de montres intelligentes et d'autres produits portables, afin de donner l'alerte lorsque le personnel médical d'urgence est débordé.

L'équipe de l'université de médecine de Taipei a également utilisé les technologies sans contact pour mettre au point une plateforme hiérarchique de surveillance et de soins respiratoires physiologiques sans contact, qui intègre un système de surveillance respiratoire par radar à ondes millimétriques, une surveillance et un enregistrement continus des niveaux d'oxygène dans le sang, un système de notification de l'état de santé géré par un robot de discussion, des technologies d'intelligence artificielle et d'autres données, ce qui permet à la plateforme de suivre l'évolution de la maladie et de procurer le maximum d'avantages avec un minimum de ressources.

Transformation des déchets de peau de poisson en nouveaux matériaux de cicatrisation

Les déchets de peau de poisson peuvent être utilisés pour la restauration tissulaire La Chuang Shen Biotechnology, créée par le Centre international de cicatrisation et de régénération de l'Université nationale Cheng Kung, a exploité sa technologie exclusive pour extraire du collagène de type 1 de haute pureté à partir de déchets de peau de poisson, ce qui a des applications pour l'hydratation de la peau et la réparation tissulaire, mais peut également être utilisé à l'avenir dans les domaines de la recherche bioscientifique, des matériaux biomédicaux et des produits de beauté médicaux.

Informations sur l'exposition

Date:2021/10/14-10/23

Expo TIE de 2021 en ligne : https://tievirtual.twtm.com.tw/

FUTEX(Future Tech) Expo en ligne : https://reurl.cc/Rby4Ng

FUTEX(Future Tech) Site Web officiel : https://www.futuretech.org.tw/futuretech/index.php

FUTEX(Future Tech) Facebook : https://www.facebook.com/futuretech.org.tw/

