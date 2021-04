Future Health: saúde inovadora em todo o mundo

LONDRES, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Começou com o Reino Unido, mas os renomados organizadores da Future Health Innovation recentemente anunciaram o lançamento de uma série completa de eventos digitais, a Health Week Series. Concentrando-se nos principais mercados do mundo, haverá um evento de verão e um de outono no Reino Unido, assim como eventos nos Emirados Árabes Unidos, Índia, África e Ásia, e outros a serem confirmados.