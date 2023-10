FUTURE INVESTMENT INITIATIVE INSTITUTE PARA ENFRENTAR OS RISCOS GLOBAIS DE IA, REUNINDO O LESTE, OESTE E O SUL GLOBAL PARA UMA AÇÃO COLETIVA

RIADE, Arábia Saudita, 25 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O FII Institute, uma fundação global sem fins lucrativos dedicada a enfrentar questões globais ao reunir líderes globais dos setores público e privado, decidiu hoje enfrentar os riscos de IA na forma de uma resolução sobre IA e humanidade.

Na Cúpula da Future Investment Initiative em andamento em Riade (24 a 26 de outubro) 6.000 líderes, investidores e inovadores do leste, oeste e Global estão participando de mais de 200 painéis e discussões desenvolvidos para enfrentar as grandes questões enfrentadas pela humanidade, incluindo a aceleração da IA e tecnologias relacionadas.

Com as preocupações globais avançando na ação do governo e do setor privado sobre governança e regulamentação da IA, e com líderes notáveis do setor expressando inquietação, foi identificada uma necessidade urgente de ações globais imediatas e robustas na FII. As ameaças identificadas incluem:

A erosão da confiabilidade e segurança da informação e o potencial impacto maligno nas eleições (4 bilhões de pessoas deverão votar nas eleições em 2024);

Redução de barreiras para a criação de armas químicas e biológicas (por exemplo, um sistema de IA gerou recentemente 40.000 agentes candidatos à guerra química);

Os ataques cibernéticos globais estão aumentando, no ano de 2022 em 38%.

É necessário urgentemente um regime de governança unificado e inclusivo para IA. Foi identificado que até que haja alinhamento global no desenvolvimento e regulamentação de IA, os riscos permanecerão.

A resolução estabelece ações urgentes sobre a IA:

Uma maior colaboração política entre o setor e o governo, promovendo a transparência e a responsabilidade, bem como o mecanismo de comunicação de falhas e riscos;

Um regime unificado de governança de IA global e inclusivo, incluindo a representação apropriada de mercados emergentes;

Investimento ativo em desenvolvimento de habilidades e redes de segurança social para garantir uma transição justa para trabalhadores desalojados pela IA (a automação substituirá entre 400 e 800 milhões de empregos até 2030)

Estabelecimento de capacidade de resposta global adequada para enfrentar os riscos;

Maior compromisso, transparência e responsabilidade das empresas de IA, reduzindo os riscos de IA, concentrando-se na segurança e adotando uma abordagem baseada em nível de segurança para o desenvolvimento de futuros modelos de IA;

Necessidade de uma visão compartilhada do futuro positivo que possa ser habilitado por essa tecnologia.

O FII estabelecerá uma coalizão de IA, reunindo investidores, corporações, líderes governamentais e acadêmicos de mercados desenvolvidos e emergentes para se envolver em um diálogo franco e sincero sobre a questão crítica do alinhamento de IA.

A cúpula do FII7 acontece um mês após as questões de IA serem abordadas na cúpula do G20 em Nova Deli e na UNGA em Nova York. Acontece uma semana antes do Reino Unido sediar uma cúpula de segurança de IA na casa de decifração e computação do Reino Unido, Bletchley Park. Isso posiciona as deliberações do FII sobre IA em uma conversa global ao vivo em andamento.

Richard Attias, CEO do Future Investment Initiative Institute:

"É absurdo que as empresas de tecnologia e mecanismos de governança na China, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido e no sul global sejam tão divergentes com as ameaças e oportunidades. O mercado de IA está projetado para atingir até $1.8 trilhões. A IA está preparada para resolver alguns dos nossos desafios mais difíceis. Mas também pode criar grandes riscos globais, se não alinharmos urgentemente a IA com as necessidades da humanidade. A IA está prestes a transformar sociedades e economias globais, e o mundo precisa lidar com isso rapidamente".

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados com um braço de investimento e um objetivo: exercer impacto na humanidade. Global e inclusivo, promovemos grandes mentes de todo o mundo, e transformamos ideias em soluções do mundo real, em quatro áreas críticas: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

