Future Market Insights étend ses activités au Moyen-Orient et ouvre un bureau à Dubaï

Le second volet de la stratégie est consacré au lancement d'un centre de renseignement centralisé basé sur l'IA par l'intermédiaire de MarketNGage . Ce portail fournira des informations traditionnelles, combinées à des analyses des médias sociaux et de vidéos afin de répondre à la demande croissante des clients, allant des étudiants universitaires aux entreprises figurant au classement Fortune 500. Les utilisateurs bénéficieront d'un accès unique à plus de 50 000 résumés de recherche et 3 000 manuels de stratégie de recherche pour suivre les tendances les plus percutantes à travers le monde, ainsi qu'à une multitude d'autres fonctionnalités telles que des livres audio/vidéo, des graphiques et des alertes de marché. En faisant appel à Marketngage.com, FMI offrira des possibilités d'interaction en temps réel à tous ses clients, permettant notamment à leurs représentants d'être disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an, afin de leur fournir des solutions rapides.

« FMI continuera de tirer parti de l'IA et des capacités humaines pour fournir des renseignements intelligents et les présenter d'une manière facile à mettre en œuvre grâce à une approche haut de gamme favorisant une prise de décision optimale. », a expliqué Sudip Saha , directeur général et co-fondateur de FMI.

« Nous sommes ravis d'étendre nos activités au Moyen-Orient et nous sommes impatients de voir comment nous pourrons faire avancer les études de marché dans la région et avoir un impact à l'échelle mondiale. », a ajouté Anurag Singh , président du groupe et PDG de Transparency Market Research, Future Market Insights et Fact MR.

À propos de Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights (FMI) est un leader de la fourniture de renseignements commerciaux et de services de conseil à des clients de plus de 150 pays. FMI a son siège à Londres, la capitale financière du monde, et gère des centres de prestation aux États-Unis, à Dubaï et en Inde. FMI propose des services de recherche à des entreprises opérant dans les secteurs de l'automobile, de la santé, de la chimie, de la restauration, de l'automatisation industrielle et du commerce de détail.

