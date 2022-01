Future Minerals Forum anuncia detalhes do programa abrangente desenvolvido para moldar o futuro da mineração

Os ministros e representantes do setor de mineração regional e internacional e dos setores aliados se juntarão a mais de dois mil tomadores de decisão de mais de 100 países e 150 dos principais investidores globais, bem como mais de 100 palestrantes internacionais e líderes de pensamento no fórum.

A sessão especial de mesa redonda de mineração ministerial a portas fechadas e exclusivamente para convidados será o destaque do programa do fórum em 11 de janeiro. A sessão contará com apresentações e discussões sobre tópicos que são críticos para o futuro do setor de mineração. O workshop "Mineração em um Dia" será realizado em paralelo, juntamente com outros workshops e painéis de discussão que destacarão questões de relevância, como a atração de investimentos, o papel da tecnologia na mineração, além de questões ambientais, sociais e de governança (ESG).

O fórum geral começará em 12 de janeiro com uma sessão plenária e um discurso de abertura de S. Ex.ª Bandar Bin Ibrahim Al-Khorayef, Ministro da Indústria e dos Recursos Minerais da Arábia Saudita. A sessão sobre a reinvenção da mineração e maximização de sua contribuição para a sociedade dará início à programação do dia. Ela será seguida por uma sessão de mineração inteligente, "Apresentando tecnologia e inovação — Apoiando a mineração do futuro." Duas sessões adicionais: Destacando o Papel Fundamental da Mineração em uma Economia de Baixo Carbono e Apoiando o Crescimento e o Desenvolvimento da Região, além de informações do país, complementarão as oportunidades de exposição e networking.

Em 13 de janeiro, a região do Congo ao Quirguistão terá destaque como A Terra das Oportunidades - Uma Potência Regional. Também terá destaque uma sessão em horário nobre sobre Oportunidades de Investimento Global e Acesso ao Capital. Sessões aprofundadas, conversas informais e outras discussões animadas entre e intra-ministros também serão ocorrerão.

Muitos outros ministros e dignitários sauditas participarão do fórum, incluindo: Sua Alteza Real Abdulaziz Bin Salman Al Saud, Ministro da Energia; Sua Alteza Real Faisal Bin Farhan Al Saud, Ministro das Relações Exteriores; S.EX.ª Yassir Bin Othman Al-Rumayyan, Governador do Fundo de Investimento Público Saudita; S.EX.ª Khalid Al-Falih, Ministro de Investimentos; S.EX.ª Abdulrahman Al Fadley, Ministro do Meio Ambiente, Água e Agricultura; S.EX.ª Khalid Al Mudaifer, Vice-Ministro para Assuntos de Mineração.

Além das dezenas de palestrantes confirmados do setor de mineração, líderes de organizações globais multilaterais como o Banco Mundial, o Conselho Internacional de Mineração e Metais e o Conselho Mundial de Ouro também compartilharão seus conhecimentos e percepções com os participantes do fórum.

FONTE The Future Minerals Forum Organizing Committee

