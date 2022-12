Future Minerals Forum recorre a think tanks para defender a inovação e desenvolver liderança de pensamento

Juntamente com o Development Partner Institute, Rice University's Baker Institute for Public Policy, Clareo e o Payne Institute, o FMF apresentará grandes ideias sobre o destino da mineração no futuro.

RIYADH, Arábia Saudita, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Future Minerals Forum (FMF), a conferência internacional lançada pelo Ministério da Indústria e dos Recursos Minerais da Arábia Saudita, está anunciando três novas parcerias com os principais think tanks e instituições de pesquisa enquanto se prepara para sediar a segunda edição em Riyadh, de 10 a 12 de janeiro de 2023.

O FMF está trabalhando com:

Development Partner Institute, uma coalizão global de líderes comprometida em maximizar a contribuição da mineração para o desenvolvimento econômico e social

Clareo, uma empresa de estratégia de crescimento que ajuda os clientes a enfrentar desafios em áreas-chave como inovação, crescimento de valor, ESG e transição energética

Centro de Estudos de Energia da Rice University's Baker Institute for Public Policy, um centro que oferece insights especializados sobre o papel da economia, política e regulamentação no desempenho e evolução dos mercados de energia

Payne Institute, Colorado School of Mines, um think tank que oferece orientações especializadas em políticas públicas sobre recursos naturais, energia e meio ambiente

Ao trabalhar com especialistas do setor e formadores de opinião, o FMF busca moldar conversas globais sobre minerais e metais, oferecendo insights que apoiam o desenvolvimento do setor com base nos rigorosos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Lançado em 2022 pelo Ministério da Indústria e dos Recursos Minerais da Arábia Saudita, o FMF foi projetado para divulgar e liberar oportunidades de mineração da África para as regiões ocidental e central da Ásia. Em 2023, estima-se que mais de 200 palestrantes de todo o mundo compartilhem suas ideias com milhares de participantes, representando mais de 100 países.

Entre os participantes, estarão líderes e partes interessadas do setor, que se reunirão em Riade para discutir as questões mais urgentes enfrentadas pelos setores de minerais e metais.

Os participantes ouvirão painéis de discussão com debates dinâmicos sobre tópicos importantes, como a forma de o setor garantir um fornecimento confiável e seguro de metais e minerais essenciais para a transição de energia limpa.

O World Bank estima que haverá um aumento de até cinco vezes na demanda por vários metais críticos até 2050. Portanto, dentre outros tópicos, o FMF discutirá como as empresas de minerais e metais podem garantir cadeias de suprimentos resilientes, apoiando o desenvolvimento social e econômico das comunidades locais e minimizando o impacto da indústria no meio ambiente.

