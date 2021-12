Future RAN: diversificando a cadeia de suprimentos 5G para viabilizar todo o potencial do Open RAN

LONDRES, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Dense Air Limited, juntamente com um consórcio de parceiros do setor e acadêmicos, tiveram sucesso em garantir financiamento da "Competição Future RAN, Diversificando a cadeia de suprimentos 5G", realizada pelo departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte (DCMS).

O projeto, denominado "Rede de Acesso de Rádio Aberto Multiponto Coordenado", ou "CoMP-O-RAN", irá revolucionar o desempenho e o custo de redes de pequenas células externas densificadas de 5G NR destinadas a fornecer cobertura 5G abrangente em todo o Reino Unido. A implementação do 5G e fornecimento de serviços 5G gigabit em massa por operadoras de rede móvel é crítica para o desenvolvimento econômico do Reino Unido. O CoMP-O-RAN oferece uma solução de densificação que pode permitir que tanto as operadoras de rede pública quanto privada estendam a cobertura e a capacidade do 5G para áreas não atendidas ou mal atendidas devido à economia insatisfatória utilizando espectro de acesso totalmente licenciado ou compartilhado.

Julia Lopez, Ministra da Infraestrutura Digital

"Nossas redes móveis desempenham um papel cada vez mais crucial em nossas vidas e negócios, é por isso que estamos investindo 36 milhões de libras em projetos de ponta para garantir que nossas redes estejam seguras e protegidas ao longo de décadas. Estou satisfeito em ver que uma gama tão notável de inovadores está agora integrada à FRANC, enquanto avançamos para construir uma cadeia de suprimentos de telecomunicações mais competitiva e resiliente."

Projetos bem-sucedidos da competição DCMS para o futuro do Open-RAN foram anunciados na quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, e recebem alocação de 36 milhões de libras de fundos de P&D em 5G para apoiar a evolução dos desenvolvimentos de tecnologia 5G com sede no Reino Unido. A competição respalda diretamente a estratégia de diversificação da cadeia de suprimentos 5G do governo do Reino Unido.

Paul Senior, CEO da Dense Air

"Em nome da Dense Air e de nossos parceiros do consórcio, estamos muito satisfeitos que o governo do Reino Unido, por meio de seu concurso DCMS 5G Future RAN, tenha escolhido nosso projeto CoMP-O-RAN. A tecnologia que este projeto desenvolverá mudará fundamentalmente a economia de implementação e o "custo por Gbit" de soluções Open RAN no Reino Unido e em outros mercados internacionais."

Em parceria com a Airspan Communication Limited, a Blu Wireless UK Limited, a Radisys UK Limited e a Universidade de Glasgow, um consórcio liderado pela Dense Air Limited desenvolverá um 5G NR O-RAN distribuído economicamente de entrada múltipla e saída múltipla (MIMO) - CoMP -O-RAN. Pela primeira vez, esta tecnologia oferecerá, às operadoras de rede móvel (MNOs) privadas e públicas, a capacidade de aproveitar o ecossistema dos fornecedores 5G de forma econômica para tornar a diversificação da cadeia de suprimentos 5G uma realidade.

Eric Stonestrom, presidente e CEO da Airspan Communications Limited

"Estamos entusiasmados em fazer parte deste consórcio. Esperamos trabalhar com este prestigioso grupo de líderes, incluindo funcionários do DCMS, para acelerar a inovação 5G e Open RAN, à medida que o Airspan desenvolve novos recursos em nossos rádios por meio de virtualização split 6 e soluções de transporte fronthaul mmWave incorporadas. Acreditamos que essa tecnologia desempenhará um papel fundamental em futuras soluções 5G."

Alan Jones, CEO da Blu Wireless

"À medida que as redes 5G começarem a dimensionar e densificar, serão necessárias formas inovadoras de manter o desempenho e a largura de banda. O uso da tecnologia de baixa latência mmWave da Blu Wireless para ativar o CoMP-O-RAN terá um impacto significativo na economia futura dos modelos de implementação de 5G NR em redes públicas e privadas."

O CoMP-O-RAN permitirá que as futuras redes de pequenas células 5G se beneficiem das técnicas de processamento de rádio que já são utilizadas em macrocélulas Massive MIMO. É importante ressaltar que o CoMP-O-RAN aprimorará a operação de pequenas células em cenários limitados de interferência, como compartilhamento de espectro usadas alocações licenciadas e levemente licenciadas, como o espectro de acesso compartilhado do Reino Unido, de 3,8 a 4,2 GHz e CBRS dos EUA na banda de 3,55 a 3,7 GHz.

Muhammad Imran, professor da Escola de Engenharia James Watt da Universidade de Glasgow, afirmou:

"Este projeto é uma grande oportunidade para algoritmos e técnicas desenvolvidos por nosso grupo de Sensoriamento e Imagem serem implementados em um sistema muito promissor do mundo real. Esperamos que os usuários finais se beneficiem de uma experiência melhorada e custos reduzidos de conectividade digital. Esperamos trabalhar com nossos parceiros para desenvolver o algoritmo CoMP"

Com o suporte do DCMS, o consórcio se concentrará em melhorar a economia para a densificação da rede 5G, permitindo um melhor uso da infraestrutura interna e ao lado da estrada vertical para entregar custos mais baixos, velocidades mais rápidas, capacidade aprimorada e uma melhor experiência de serviço para usuários finais em centros urbanos, bairros suburbanos e até mesmo locais rurais. No entanto, não se trata apenas de maior capacidade e velocidades mais rápidas – a CoMP aumentará a confiabilidade e a disponibilidade do serviço, o que é fundamental em muitos casos de uso de redes privadas, como Indústria 4.0, Saúde, Comunicação Crítica e futuros corredores de transporte conectados e autônomos. O teste e a validação no mundo real serão realizados principalmente no Millbrook Proving Ground da UTAC, lar do bem-sucedido projeto DCMS 5G AutoAir Testbed.

Peter Stoker, diretor de engenharia , Connected Autonomous Vehicles, UTAC, Millbrook Proving Ground, Bedfordshire

" Estamos muito satisfeitos em apoiar o Consórcio CoMP-O-RAN. As instalações aqui na UTAC são excepcionalmente adequadas para esse tipo de teste, já que nosso campo de provas no Reino Unido já está sendo usado para validar tecnologias e infraestrutura de conectividade."

O CoMP-O-RAN oferece uma hierarquia de rede na qual os componentes de software e hardware são distribuídos por meio da rede, impulsionando mais inovação de fornecedores especializados que gerarão empregos adicionais nos setores de software e hardware. Posteriormente, isso levará a desenvolvimentos adicionais de fabricação e cadeia de suprimentos no Reino Unido e em outros lugares. Sempre que possível, o consórcio buscará obter componentes em áreas de desigualdade regional, com base nos governos do Reino Unido, 'nivelando a agenda e a estratégia do setor 4.0 para promover habilidades digitais.

Segundo Arun Bhikshesvaran, CEO da Radisys UK Limited :

"Estamos entusiasmados em fazer parte deste consórcio com foco em oferecer uma solução CoMP-O-RAN que integre nosso portfólio de software ConnectRAN premiado com base em padrões para arquitetura O-RAN desagregada. Estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros do ecossistema para criar soluções avançadas na comercialização do O-RAN 5G e trazer produtos de alto desempenho para o mercado do Reino Unido."

FONTE Dense Air Limited

SOURCE Dense Air Limited