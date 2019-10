Futurecom 2019 agrega cinco novos congressos e traz grandes nomes para o maior evento de transformação digital da América Latina

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A 21ª edição do Futurecom, o maior e mais importante evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina, será realizado de 28 a 31 de outubro deste ano, no São Paulo Expo. Promovido pela Informa Markets, o Futurecom se consolida como um evento completo de transformação digital, combinando a hiperconectividade trazida por tecnologias disruptivas, e que serão apresentadas na área de exposição e debatidas durante o Congresso Internacional. Entre as principais novidades desta 21ª edição estão a inclusão de cinco grandes eventos que englobam temas relevantes e darão nova tônica do Futurecom: Future Payment, Future Gov, Future Jud, Future Cyber e Future Tech. Com painéis e palestras, serão discutidas as tendências para acompanhar o Mundo 4.0.

Future Payment

As tendências do ecossistema financeiro como flexibilização e facilidade de acesso aos serviços bancários, open banking, contactless, blockchain, e-Wallets, stablecoins e moedas digitais, private label, mobile payments e tokenização, segurança & fraude, serão temas dos debates no Future Payment. Estão confirmados representantes de grandes empresas como Magazine Luiza, IBM Brasil, Pitaia Bank, Petróleo Ipiranga, Associação Brasileira de Criptoeconomia (Abcripto), Ripple Brasil e América do Sul, McDonald's, Nexoos, Zaitt, Ebanx, Banco Original, entre outros.

Future Gov

O Future Gov trará ao público discussões sobre como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) transformam o relacionamento do governo com o cidadão. Serão apresentadas soluções capazes de agilizar serviços públicos, garantindo mais transparência e eficiência aos processos. O secretário municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, Daniel Annenberg, mostrará como o programa "São Paulo Digital" atende à grande demanda da população e gera economia aos cofres públicos.

Future Jud

O Future Jud integrará os profissionais e tomadores de decisão da advocacia e das diversas instituições que constituem o Poder Judiciário e o sistema de Justiça, além de promover atualização e troca de experiências entre eles. Assim como em todas as áreas, o Direito tem um cenário inédito diante das possibilidades de negócios proporcionadas pela tecnologia. Métodos tradicionais e empresas estáveis têm agora uma nova realidade frente às startups do setor. O Future Jud pretende apontar novos caminhos do universo jurídico, novas formas de trabalho dos escritórios de advocacia, parcerias com lawtechs e legaltechs e a transformação dos serviços públicos do Judiciário.

Future Cyber

Como a segurança permeia todas as áreas e eventos, o Future Cyber ressaltará a importância de ações educativas para que as pessoas garantam segurança aos dispositivos – pessoais e corporativos. No Brasil, a percepção de roubo das informações pode levar de 200 a 3.000 dias. O evento abordará a importância de resguardar as informações, tendo como base o tripé tecnologia, processos e pessoas.

Future Tech

O Future Tech reunirá a comunidade interessada em refletir sobre as novas tendências tecnológicas e como os negócios tradicionais irão abraçar e sobreviver aos novos modelos de negócios. O espaço está dividido em cinco grandes verticais: Cloud, Services, Systems, Transactions & Cybersecurity.

Segundo Hermano Pinto, diretor do Futurecom, "a hiperconectividade trazida pelas novas tecnologias de comunicação, associada à quebra de paradigmas possibilitada por novas tecnologias disruptivas, abre espaço para a transformação das cadeias de valor, criação de novas indústrias e interação entre segmentos diversos da economia. Vamos discutir as grandes soluções e de que forma elas poderão impactar o mercado nos próximos anos".

O Congresso

O Futurecom focará em três grandes temas: Conectividade (5G, IoT, virtualização, satélites, broadband, wireless, Data Center, Edge Computing e Cloud), Tecnologias Disruptivas (Blockchain, Inteligência Artificial, Machine Learning, Bots, Computação Quântica, Digital Twins, Data Analytics e OTT) e Soluções de Transformação Digital nos segmentos de agronegócio, energia, varejo, saúde, finanças , segurança e mobilidade.

Em 2019, o Future Congress contará com 11 Keynote Spearkers, entre eles Greg Peters, Chief Product Officer e líder da equipe responsável pelo design, criação e otimização da experiência da Netflix e Christian Gebara, CEO da Telefônica Brasil, proprietária da operadora Vivo. Estão confirmadas palestras de José Félix, presidente da Claro Brasil; Mauro Fukuda, diretor de estratégia e arquitetura de rede da Oi; além de representantes de órgãos e autarquias dos governos federal, estadual e municipal como Advocacia-Geral da União, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Ministério da Economia, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Prefeitura de Bauru. Serão 47 painéis de debates, 100 palestras e 140 horas de conteúdo, envolvendo profissionais expoentes e executivos de empresas de todos os portes.

