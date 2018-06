FutureDial marque la croissance de son activité dans la zone EMEA par l'élargissement de ses bureaux au Royaume-Uni

« Nous voyons un besoin croissant de solutions plus intégrées, automatisées et de haute qualité dans ce qui est un marché très fragmenté », remarque Charles Stewardson, président des activités EMEA de FutureDial. « Les solutions de FutureDial permettent de simplifier et d'éliminer les excédents de processus trop compliqués, faisant ainsi gagner du temps et de l'argent et améliorant la sécurité et la régularité des données à travers toute la chaîne logistique inverse. »

La trajectoire de croissance de FutureDial dans le secteur européen évolue à un rythme impressionnant. La prévision pour 2018 indique un pic de croissance de 400 % sur l'année 2017, et une augmentation supplémentaire de 100 % en 2019. Les raisons de cette croissance phénoménale incluent une hausse du volume de rachat et d'échange d'appareils mobiles, des efforts de marketing ciblés ainsi qu'une évolution des pressions concurrentielles sur les opérateurs historiques précédemment établis dans la région.

L'élargissement du bureau londonien témoigne de l'engagement de FutureDial à servir sa clientèle croissante à travers l'Europe. « Il est important que nous continuions à investir localement pour soutenir la croissance de notre clientèle », déclare Stephen Manning, directeur commercial de FutureDial. « FutureDial a toujours eu une réputation enviable en matière de service à la clientèle, de la mise en œuvre à l'exécution en passant par le cycle de vie des produits tout entier. »

Fondé en 1999, FutureDial est le premier fournisseur de solutions de traitement d'appareils pour la chaîne logistique des appareils mobiles. La plateforme automatisée, facile d'utilisation et certifiée par l'ADISA de FutureDial réduit le nombre de manipulations des opérateurs, ce qui fait gagner du temps et de l'argent aux sociétés de rachat et d'échange d'appareils mobiles, aux prestataires de services logistiques tiers (3PL), aux opérateurs sans fil et aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) d'appareils mobiles. En simplifiant les processus, en consolidant les flux de travail et en offrant des perspectives approfondies sur les opérations commerciales, FutureDial rend ces entreprises plus efficaces, rentables et réactives aux besoins de leur clientèle. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur http://www.futuredial.com ou écrivez à l'adresse sales@futuredial.com.

