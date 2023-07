FutureMeds ouvre la voie : le premier réseau européen de sites ECD : un élan et des résultats pour les clients et les patients

Dans le but d'accroître l'adoption de l'ECD, l'efficacité des essais et les résultats, l'entreprise est en passe de dévoiler une solution européenne d'ECD en septembre 2023

LIVERPOOL, Angleterre, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Avec l'acquisition d'emovis, le site d'étude dédié basé à Berlin et fournisseur paneuropéen primé de visites de soins à domicile et de solutions d'ECD, et en renforçant la préparation à l'ECD dans l'ensemble du réseau, FutureMeds est devenu le premier réseau de sites d'ECD en Europe.

Radoslaw Janiak, PDG de FutureMeds, a déclaré : « Nous sommes ravis de donner un élan et des résultats significatifs à nos clients et aux patients. L'accélération du processus d'adaptation de l'ECD dans l'ensemble du secteur des essais cliniques en Europe peut stimuler la productivité de la R&D pharmaceutique, soutenir et influencer les stratégies de commercialisation, et améliorer considérablement l'expérience, l'engagement et les résultats des patients. »

L'acquisition d'emovis apporte plus de 11 ans d'expérience dans la mise en œuvre d'essais hybrides et d'un cadre solide d'ECD, y compris le service Homecare Visits (HCV), lauréat du prix DEN de l'innovation. Ce service est actuellement disponible dans 16 pays de l'UE et du Royaume-Uni et s'appuie sur une base de données de plus de 1 100 infirmières sélectionnées et formées aux essais cliniques.

« Grâce à un haut niveau de tradition et de préparation à l'ECD dans l'ensemble du réseau FutureMeds, à notre infrastructure de sites établie, au service de visites à domicile d'emovis et à notre expertise combinée, nous serons en mesure de faciliter une mise en œuvre plus réussie et plus efficace de l'ECD et de la réalisation des essais », a commenté Iwona Tongbhoyai, vice-présidente des opérations chez FutureMeds.

L'entreprise est désormais en passe de dévoiler en septembre une solution européenne d'ECD qui intègre la « voix du site et du patient », combine des informations approfondies sur le chercheur principal et le site, une expérience inédite en matière de conception d'essais, une solution de soins à domicile et l'excellence opérationnelle pour favoriser les résultats des essais cliniques et améliorer l'expérience du patient.

À propos de FutureMeds

FutureMeds est un réseau indépendant de sites de recherche dédiés à forte croissance et très bien préparés pour les ECD, qui soutient les entreprises pharmaceutiques, les sponsors et les CRO et contribue à la recherche de traitements et de médicaments efficaces pour tous les patients qui en ont besoin.

Les équipes des sites de recherche dédiés de FutureMeds s'efforcent d'accélérer les délais des études, de rationaliser les processus, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité des données afin d'accélérer l'accès des patients aux nouveaux traitements.

À propos d'emovis

Avec plus de 9 000 patients recrutés dans plus de 250 études portant sur 120 indications dans 14 domaines thérapeutiques, emovis est depuis 2001 un prestataire de services fiable et polyvalent pour les essais cliniques de phase Ib-IV.

En 2012, emovis a lancé le service Homecare Visits (HCV), qui est devenu l'une des pierres angulaires du cadre et de l'offre actuels d'emovis en matière d'ECD.

