Futurity Brands fait l'acquisition des droits mondiaux de Paul Frank, la marque de style de vie reconnue dans la culture populaire pour son célèbre Julius le singe

Paul Frank Industries a vu le jour en 1995 à Huntington Beach, en Californie. Reconnue pour ses couleurs éclatantes empreintes de nostalgie, son humour bizarre et son emblématique Julius le singe, la marque Paul Frank provoque des sourires et fait naître un sentiment de loyauté sans réserve chez sa clientèle mondiale depuis plus de 25 ans en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Europe et en Australie.