Fuzzy Açaí amplia sua linha de produtos e lança novos sabores

SÃO PAULO, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Fuzzy Açaí acaba de aumentar sua linha de produtos com o lançamento de novos sabores combinados ao fruto amazônico. As novidades chegam ao mercado nas versões: Açaí com Morango, Açaí com Banana, Açaí com Guaraná e Açaí Zero Açúcar, todos em porções de 200g. Outro lançamento é o sabor Açaí com Leitinho, com calda mesclada sabor leite, em embalagens de 1,5l.