JOHANNESBOURG, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'introduction du compte Optimus par FXGT.com renforce sa position en tant que courtier mondial de premier plan, engagé à fournir des solutions de trading innovantes et centrées sur le client. La société continue d'élargir son offre, s'assurant que les traders de tous niveaux ont accès aux outils et ressources dont ils ont besoin pour trader en toute sérénité.

Effet de levier inégalé et trading rentable

FXGT.com lance Optimus : Un nouveau compte puissant pour les traders ambitieux à la recherche d'un effet de levier élevé

Conçu pour le trading à court terme, le compte Optimus s'adresse aux traders qui souhaitent tirer profit des mouvements de marché à court terme. L'une des caractéristiques les plus remarquables est l'effet de levier du compte, qui offre aux traders un effet de levier par défaut de 1:2000, avec la possibilité de l'augmenter jusqu'à 1:5000 dans des conditions spécifiques. Cet effet de levier amélioré permet aux traders d'ouvrir des positions plus importantes avec un capital plus faible, offrant ainsi la possibilité de saisir de plus grandes opportunités de marché. Cependant, il augmente également le risque de pertes plus importantes, ce qui rend essentielle une gestion prudente des risques.

Outre son puissant effet de levier, le compte Optimus offre également aux traders un accès au marché à moindre coût. Avec un dépôt minimum de seulement 10 $, les traders peuvent accéder à des instruments financiers dans huit classes d'actifs différentes, le tout avec des spreads faibles et des commissions nulles. Le compte Optimus est donc une option attrayante pour ceux qui disposent d'un capital initial plus faible et qui souhaitent néanmoins participer aux marchés mondiaux.

Optimus rejoint la suite complète de solutions de trading de pointe de FXGT.com, y compris PRO, ECN Zero, Standard+, et Mini. Cette gamme diversifiée garantit que les traders de tous niveaux peuvent trouver la solution parfaite pour leurs besoins individuels et leurs stratégies de trading.

FXGT.com invite les traders intéressés à explorer le compte Optimus et ses avantages. Visitez leur site web aujourd'hui pour accéder aux marchés mondiaux avec les outils et le soutien dont vous avez besoin pour commencer à trader.

Visitez FXGT.com pour des informations détaillées sur le compte Optimus. Vous souhaitez commencer à trader avec un courtier fiable et régulé ? Inscrivez-vous et ouvrez votre premier compte réel avec FXGT.com.

