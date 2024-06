FXGT.com s'associe à Food & Trees for Africa pour rafraîchir la végétation des écoles

PIETERMARITZBURG, Afrique du Sud, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- FXGT.com annonce son partenariat avec Food & Trees for Africa (FTFA), une organisation à but non lucratif ayant plus de 32 ans d'expérience dans l'amélioration des conditions de vie en Afrique du Sud. Cette nouvelle collaboration souligne l'engagement de FXGT.com en matière de responsabilité sociale des entreprises et marque une étape importante dans ses efforts environnementaux.

FXGT.com, l'un des principaux courtiers de CFD en ligne, réglementé en Afrique du Sud par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), a récemment démontré qu'il mettait l'accent sur la durabilité de l'environnement. En partenariat avec FTFA dans le cadre de son programme « Trees for All » (Des arbres pour tous), l'entreprise s'est activement engagée dans un événement caritatif visant à replanter des arbres et de la végétation dans des établissements d'enseignement en Afrique du Sud.

En outre, l'entreprise poursuit ses efforts en faisant don de plus de 200 arbres et de compost vert ; elle a également fait preuve d'une approche pratique des causes environnementales. Le 28 mai, les membres de l'équipe de FXGT.com ont participé activement à un événement de plantation d'arbres dans une école de Wes Einde, aux côtés du personnel de FTFA et d'étudiants enthousiastes. Cet effort a non seulement permis d'améliorer le jardin de l'école, mais a également favorisé le développement d'un sens de la responsabilité environnementale chez les participants.

« Nous cherchons toujours à jouer un rôle dans l'amélioration de la vie des autres. En intégrant la responsabilité sociale dans notre modèle d'entreprise, nous créons un impact positif qui va au-delà de nos opérations immédiates », a déclaré Maciej Kosela, directeur national de l'entreprise pour l'Afrique du Sud.

Les efforts déployés à Wes Einde s'inscrivent dans le cadre d'un plan plus large visant à revigorer la végétation dans les espaces partagés de la ville du Cap. Plusieurs autres établissements d'enseignement sont visés par le programme « Trees for All » ; les ressources non utilisées le 28 mai continueront d'être distribuées dans d'autres zones d'action.

Dans l'ensemble, la contribution de FXGT.com continuera à inspirer des changements positifs dans les communautés de toute la région. Alors que le programme « Trees for All » étend son empreinte en Afrique du Sud, l'entreprise s'engage à rechercher et à soutenir des causes humanitaires dans le monde entier. Les initiatives visant à répondre aux préoccupations sociales et environnementales sont encouragées à contacter FXGT.com par l'intermédiaire de son site web.

À propos de FXGT.com

FXGT.com est un courtier de CFD en ligne établi, primé et entièrement réglementé qui opère sur plusieurs continents et régions et qui se développe rapidement dans le monde entier. Réputée pour assurer la protection et la sécurité des fonds en utilisant des comptes bancaires séparés, la société est agréée par la FSA (Seychelles), la FSCA (Afrique du Sud), ainsi que la VFSC (Vanuatu) et la CySEC (Chypre) – toutes deux pour les clients institutionnels uniquement.

FXGT.com offre une large gamme de classes d'actifs et d'instruments CFD négociables et assure une exécution fiable et rapide à travers une sélection de types de comptes polyvalents.



