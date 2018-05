FxPro et l'équipe de F1™ McLaren annoncent un accord de partenariat

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/696463/FxPro_and_McLaren.jpg )



Zak Brown, président-directeur général de McLaren Racing, a commenté :

« Nous sommes ravis d'accueillir FxPro en tant que partenaire officiel de l'équipe de Formule 1 McLaren. FxPro et McLaren sont toutes deux engagées en matière d'innovation et d'excellence dans leurs domaines, et ce partenariat est donc tout à fait naturel. Ayant remporté plus de 50 prix nationaux et internationaux, FxPro a prouvé sa capacité à évoluer au plus haut niveau. »

Avec plus de 250 millions d'ordres exécutés et jusqu'à 7 000 ordres traités chaque seconde, FxPro connaît bien les défis que représentent les environnement de hautes performances et de fortes tensions. Ce partenariat souligne l'engagement en matière d'excellence et d'innovation partagé par McLaren et FxPro.

Charalambos Psimolophitis, PDG de FxPro, a déclaré :

« Nous sommes fiers d'établir ce partenariat pluriannuel avec McLaren, une équipe à l'histoire illustre et au futur exaltant. Nous sommes toujours à la recherche de partenaires qui partagent notre passion pour l'excellence et la réussite, et McLaren incarne ces valeurs à la perfection. »

Ilya Holeu, directrice du marketing chez FxPro, a ajouté :

« FxPro a toujours été un pionnier visionnaire dans tout ce que nous faisons, de nos initiatives de sponsoring sportif de classe mondiale à la manière dont nous valorisons notre nom et notre façon de travailler. Le sponsoring sportif fait depuis longtemps partie de notre programme de sensibilisation, et nous sommes ravis de travailler en partenariat avec McLaren pour mettre cela en exergue. »

Notes à l'intention des médias

À propos de FxPro : FxPro est un courtier en ligne, maintes fois récompensé, au service de clients particuliers et institutionnels dans plus de 150 pays. FxPro fournit un accès à des prix compétitifs avec un niveau important de liquidité, sans « dealing desk », donc sans intervention humaine sur les opérations (sous réserve de la Politique d'exécution des ordres de FxPro), grâce à des plateformes de trading sophistiquées, des technologies d'exécution et des outils algorithmiques de qualité supérieure.

Pour toute question, veuillez contacter l'équipe des RP en composant le +44-(0)-20-7776-9720, ou par e-mail à l'adresse pr@fxpro.com, https://www.fxpro.com/.

SOURCE FxPro