G&W Electric anuncia aprovação de múltiplas patentes para automação monofásica em redes de distribuição de energia

Localização de falhas, isolamento e restauração de serviço (FLISR) em rede monofásica, juntamente com a restauração da perda de tensão (LOV) para redes de distribuição de energia, reduzem a frequência de problemas de energia do cliente e tempos de interrupção.

BOLINGBROOK, Illinois, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A G&W Electric, fornecedora global de equipamentos de energia elétrica desde 1905, anunciou hoje a aprovação de uma patente para Localização de falhas, isolamento e restauração de serviço (FLISR) monofásica em redes de distribuição de energia, melhorando ainda mais os índices de confiabilidade, isolando apenas a fase que foi afetada por uma falha.

A FLISR monofásica oferece a solução para a falha mais comum do setor de serviços públicos – uma linha monofásica para falha de aterramento. Com FLISR trifásica—mesmo no caso de uma falha específica envolver apenas uma ou duas fases—a energia é interrompida para todos os clientes na linha elétrica afetada.

A tecnologia FLISR monofásica, com melhor disponibilidade e confiabilidade de energia, permite que os serviços públicos redirecionem automaticamente a energia, minimizando o número de clientes afetados por interrupções e reduzindo o comprimento de uma interrupção de horas para poucos segundos.

"Nos últimos tempos, a ideia de reconfigurar automaticamente a rede elétrica, por meio de FLISR e perda de tensão (LOV), tornou-se o principal meio para os provedores de energia atingirem suas metas de confiabilidade", disse John Mueller, presidente e proprietário da G&W Electric. "Na migração para a automação monofásica, podemos oferecer suporte a metas de maior confiabilidade e definir o novo padrão de confiabilidade do sistema de energia, ao mesmo tempo em que aumentamos a satisfação do cliente."

Tradicionalmente, os sistemas FLISR e LOV são executados de maneira trifásica; no entanto, a migração para operação monofásica oferece às concessionárias o caminho para ganhos incrementais e sustentáveis na confiabilidade do sistema. A G&W Electric oferece as últimas inovações em tecnologia FLISR, como automação monofásica para ajudar as concessionárias a reduzir a duração das interrupções e fornecer energia mais confiável aos clientes.

"Essas patentes permitirão que a G&W Electric desenvolva ainda mais a tecnologia monofásica e continue a fornecer o que há de mais moderno em automação de FLISR", acrescentou Mueller. "A automação monofásica não só aumenta a confiabilidade, mas também a segurança quando se trata de indicadores de distribuição de energia. Na verdade, muitas das questões e preocupações em torno das cargas trifásicas são atenuadas quando a rede monofásica é implementada nas operações e nos sistemas."

Sobre a G&W Electric

Desde 1905, a G&W Electric tem ajudado a impulsionar o mundo com soluções e produtos inovadores de rede elétrica. Com a introdução do primeiro dispositivo de terminação de cabo desconectável no início dos anos 1900, a G&W Electric começou a construir uma reputação para soluções desenvolvidas inovadoras para atender às necessidades dos projetistas de sistemas. Com um compromisso sempre presente com a satisfação do cliente, a G&W Electric possui uma reputação mundial por produtos de qualidade e serviço superior. Para mais informações sobre a G&W Electric, acesse o novo site em www.gwelectric.com. Siga a G&W Electric no Twitter @GW_Electric e no LinkedIn.

FONTE G&W Electric

