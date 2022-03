G&W Electric apresenta o primeiro religador de subtransmissão do mundo

Projetado de forma diferenciada como um sistema autossuficiente com recursos três-em-um de religador, transformador e sensores de tensão interna integrados, o Viper-HV oferece melhor desempenho às empresas de serviços públicos, com um polo para eliminar automaticamente falhas temporárias e isolar apenas uma determinada parte da rede, a fim de evitar que outras linhas caiam e prevenir que uma região inteira fique sem energia.

O Viper-HV oferece às empresas de serviços públicos flexibilidade de instalação graças a suas diversas configurações, incluindo versões de fase a fase e de seção cruzada para corresponder à infraestrutura de linha existente. A G&W Electric oferece projetos prontos para serem instalados no local, com acessórios pré-instalados e soluções flexíveis sob medida para atender aos desafios ambientais.

"Empenhando-se para desenvolver a rede do futuro, o religador Viper-HV também oferece soluções que ajudarão as empresas de serviços públicos a reduzir custos futuros, como manutenção, substituição de equipamentos e multas por falta de energia", acrescentou Mueller.

Sem a necessidade de óleo ou gás, o Viper-HV reduz manutenções de rotina e melhora a segurança dos funcionários. Além disso, o interruptor a vácuo e outras peças energizadas são selados por isolante sólido-dielétrico testado em campo, proporcionando total segurança ao operador e proteção adicional para afastar interferências de animais.

Para mais informações sobre o religador Viper-HV, acesse https://solutions.gwelec.com/high-voltage/.

Sobre a G&W Electric

Desde 1905, a G&W Electric ajuda a energizar o mundo com soluções e produtos inovadores para redes elétricas. Com a introdução do primeiro dispositivo de terminação de cabo desconectável no início dos anos 1900, a G&W Electric começou a construir uma reputação para soluções desenvolvidas inovadoras para atender às necessidades dos projetistas de sistemas. Com um compromisso constante com a satisfação do cliente, a G&W Electric conta com uma reputação mundial de oferecer produtos de qualidade e serviço superior. Para mais informações sobre a G&W Electric, acesse seu novo site: www.gwelectric.com. Siga a G&W Electric no Twitter @GW_Electric e no LinkedIn.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1773280/G_and_W_Viper_HV_Recloser.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1600848/GW_Electric_Logo.jpg

FONTE G&W Electric

SOURCE G&W Electric