G&W Electric kündigt neuen Teros™- Recloser für Hochgeschwindigkeits-Fehlertrennung an

Die neue intelligente Lösung verbessert die Netzzuverlässigkeit und -stabilität, mindert das Risiko von Stromausfällen und lässt sich problemlos in bestehende Stromnetze integrieren

BOLINGBROOK, Illinois, 9. November 2021 /PRNewswire/ -- G&W Electric, ein globaler Anbieter von Stromversorgungsanlagen seit 1905, gab heute die Markteinführung seines Teros™ Recloser die für Märkte außerhalb der USA und Kanadas verfügbar ist. Der neue Teros-Relaisschalter kann mit einer Vielzahl von Konfigurationen in jeder Anwendung arbeiten und wurde entwickelt, um die Systemzuverlässigkeit und die Netzresilienz zu verbessern. Dieser neue Wiedereinschalter bietet Überstromschutz bei vorübergehenden Fehlern in Freileitungen und reduziert langfristige Netzausfälle.

„Die Zuverlässigkeit der Netze betrifft jeden - rund um den Globus - vom Durchschnittshaushalt bis hin zu ganzen Fabriken und Telekommunikationssystemen. Die Folgen sind nicht nur unangenehm, sondern auch wirtschaftlich", sagte John Mueller, Vorsitzender und Eigentümer von G&W Electric. „Um Störungen besser abzufangen und eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, sind Verbesserungen in der Wiedereinschalttechnik unabdingbar, um die Zahl der weit verbreiteten Stromausfälle zu verringern. Heutzutage sind Wiedereinschaltgeräte ein entscheidendes Muss für die Netzzuverlässigkeit eines Versorgungsunternehmens."

Der neue Teros Recloser bietet eine breite Palette von Vorteilen und passt zu den meisten Konfigurationen, obwohl die Anforderungen von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Der Teros Recloser benötigt weder Öl noch SF6 und macht eine routinemäßige Wartung überflüssig und verbessert die Sicherheit des Personals. Teros ist ein solides Dielektrikum mit elektronischer Steuerung, das sich in der Praxis als zuverlässiger Lastschalter und Überstromschutz bewährt hat. Ganz gleich, ob es um die Verbesserung oder Erweiterung von Netzsystemen und -kapazitäten geht, Teros bietet Versorgungsunternehmen einsatzbereite Designs für neue und bestehende elektrische Systeme.

„Angesichts des Bevölkerungswachstums und der steigenden Nachfrage nach zuverlässiger Energie, gepaart mit Neubauten, der Abhängigkeit von der Technologie und den Auswirkungen des Klimawandels, arbeiten die Versorgungsunternehmen hart daran, den Kunden die Kosten und Unannehmlichkeiten häufiger Ausfälle zu ersparen", fügte Mueller hinzu. „Recloser haben sich zu einer globalen Marktlösung für den Ausbau und die Modernisierung von Verteilungsnetzen entwickelt, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern."

Das Teros-System wurde entwickelt, um die Anzahl, Häufigkeit und Dauer von Stromausfällen in Freileitungssystemen, einschließlich Hauptverteilungsleitungen, Verteilungsstromkreisen und Umspannwerken, zu reduzieren. Die leichten und kompakten Teros-Konstruktionen sind mit allen erforderlichen Halterungen, Ableitern und Spannungswandlern ausgestattet und lassen sich leicht installieren. Darüber hinaus ist dieser neue Wiedereinschalter für die Automatisierung des Stromnetzes vorbereitet und vereinfacht so die Anforderungen an eine zukünftige Automatisierung.

Wenn Sie mehr über die Herausforderungen der Netzstabilität auf der ganzen Welt erfahren möchten, laden Sie das neueste White Paper von G&W Electric mit dem Titel, "Recloser:Safeguarding Electrical Grid Reliability, reducing system outages and increasing reliability by providing quality overcurrent protection on overhead lines."

Um mehr über Teros System Recloser zu erfahren, besuchen Sie www.gwelectric.com/teros.

Informationen zu G&W Electric

Seit 1905 trägt G&W Electric mit innovativen Stromnetzlösungen und Produkten zur Stromversorgung der Welt bei. Mit der Einführung des ersten abschaltbaren Kabelendverschlusses in den frühen 1900er Jahren begann G&W Electric, sich einen Namen für innovative technische Lösungen zu machen, die den Anforderungen der Systementwickler gerecht werden. G&W Electric ist stets um die Zufriedenheit seiner Kunden bemüht und genießt weltweit einen guten Ruf für Qualitätsprodukte und hervorragenden Service. Weitere Informationen über G&W Electric finden Sie auf deren neuer Website unter www.gwelectric.com. Folgen Sie G&W Electric auf Twitter @GW_Electric und auf LinkedIn.

