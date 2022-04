G-CON élargit son portefeuille de produits grâce à l'acquisition de Panelco/Plasteurop SAS, un important fabricant de composants pour salles blanches

Grâce à l'acquisition de Panelco SAS, plus connue sous le nom de Plasteurop, G-CON élargit son portefeuille de produits et intègre verticalement sa chaîne d'approvisionnement pour les composants essentiels

COLLEGE STATION, Texas, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- G-CON Manufacturing, Inc. a fait l'acquisition de Plasteurop, un grand fabricant français de composants essentiels pour salles blanches. La compétence principale de Plasteurop est la production automatisée de panneaux et de portes monolithiques pour salles blanches. Ces composants sont utilisés dans toute une gamme d'industries qui doivent se conformer à des normes de qualité et de propreté très strictes. Plasteurop a été fondée en 1978 et rachetée par Panelco SAS en 2004. Depuis, l'entreprise a fabriqué de nombreux produits très innovants et a reçu plusieurs prix pour ses innovations sur le marché des infrastructures de salles blanches.

« Nous avons apprécié de travailler avec Plasteurop sur de nombreux projets et avons été impressionnés par leurs délais de livraison rigoureux et la très grande qualité des composants fournis, a déclaré Maik Jornitz, président et PDG de G-CON. Cette acquisition est une progression naturelle, elle nous permet d'ajouter ces composants critiques à notre portefeuille de produits pour mieux servir notre base clients en offrant un plus large éventail d'infrastructures pour les espaces de bioprocédés. L'intégration verticale de ces composants de salle blanche permettra également d'accélérer nos délais de livraison déjà rapides et de renforcer la fiabilité du calendrier de livraison, le tout au bénéfice du patient au niveau mondial. »

Plasteurop deviendra G-CON Clean Components SAS et Philippe Calland restera le président de la filiale indépendante.

« En rejoignant G-CON, que nous considérons comme le fournisseur de salles blanches préfabriquées qui transforme l'industrie, notre souhait est d'accélérer la croissance et de renforcer la puissance d'innovation de Panelco. La vision et les valeurs communes de nos entreprises et le portefeuille de produits combinés vont faire progresser notre position de premier plan sur le marché en tant que fournisseur d'infrastructure de salle blanche intégrale, a déclaré Philippe Calland, président de Panelco. Cela nous permet de fournir des espaces durables pour le traitement des soins de santé, et ce plus rapidement et de manière beaucoup plus rentable. »

À propos de G-CON Manufacturing, Inc.

G-CON Manufacturing conçoit, construit et installe des salles blanches préfabriquées G-CON POD®. Le portefeuille POD de G-CON fournit des salles blanches dans un certain nombre de dimensions pour une variété d'utilisations, des environnements de laboratoire aux plates-formes de médecine personnalisée et de processus de production. Les unités de salle blanche G-CON POD® surpassent les structures de salle blanche traditionnelles en termes d'évolutivité, de mobilité et de possibilité de réutiliser les POD une fois que le processus de production atteint la fin de son cycle de vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de G-CON à l'adresse suivante : http://www.gconbio.com . G-CON Manufacturing… BUILDING FOR LIFE™

À propos de Panelco SAS

Panelco, fondé en 1978 et basé à Vonnas près de Lyon (France), est un leader dans la fabrication de cloisons, de plafond, de vitrages et de portes pour salles blanches de haute qualité. Panelco fournit une grande variété de composants innovants pour salles blanches à de nombreux installateurs européens de salles blanches servant différents types d'industries.

Pour en savoir plus, consultez le site www.plasteurop.com

