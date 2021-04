G/On facilite la transition vers le modèle de sécurité zéro confiance

Soliton a vu la croissance rapide de sa solution G/On dans de nombreuses industries, y compris les agences gouvernementales nationales et les instances chargées de l'application de la loi. La solution G/On s'est révélée particulièrement efficace lorsque les organisations ont besoin d'étendre rapidement l'accès à distance. Elle élimine le fardeau des solutions complexes existantes. C'est un facilitateur commercial : les employés peuvent continuer à travailler, peu importe leur emplacement ou leur appareil.

Cette solution permet uniquement l'accès aux utilisateurs et aux appareils autorisés. Elle sépare complètement les réseaux d'entreprises du monde extérieur. Elle inclut l'authentification forte à deux facteurs, l'autorisation, le cryptage des données, la protection du réseau et l'accès sécurisé aux applications en tant que norme. Les organisations peuvent étendre l'accès à distance en quelques minutes et non en quelques semaines, avec des fonctionnalités intégrées pour la redondance et l'équilibrage de charge.

Soliton a une vision claire pour offrir des solutions zéro confiance basées sur l'identité. G/On s'appuie sur l'expertise reconnue de Soliton en matière de conception de solutions efficaces autour des principes de confiance zéro. Par exemple, sur le marché du contrôle d'accès réseau (NAC), le siège social de Soliton au Japon est le leader du marché depuis de nombreuses années. Cette position de leader dans ce domaine signifie que l'entreprise était bien positionnée pour étendre son expertise au marché de l'accès à distance.

Go Ito, directeur commercial de Soliton Systems Europe, explique :

« La solution G/On nous permet d'aider les clients à résoudre les problèmes pressants d'accès à distance. Elle autorise l'accès de personnes travaillant en dehors du réseau de manière véritablement évolutive, sans compromettre la sécurité. L'élan auquel nous avons assisté reflète une prise de conscience croissante du marché concernant la confiance zéro. Il met également en avant un recentrage des entreprises sur des solutions qui privilégient la prévention. Le 'pedigree' des produits Soliton signifie que nous sommes bien placés pour soutenir les clients au cours de l'évolution de leur société. »

À propos de G/On

G/On améliore la sécurité grâce à deux éléments essentiels : la solution est centrée sur l'identité et elle utilise des principes de confiance zéro pour sécuriser les points de terminaison pour les applications et les services cloud. Contrairement à de nombreuses autres solutions, G/On permet l'utilisation d'appareils non fiables de manière sûre et sécurisée.

À propos de Soliton Systems

Soliton Systems aide les entreprises à relever les défis de la sécurité informatique grâce à un ensemble unique de produits et de solutions rentables et de grande qualité. Cette entreprise mondiale peut faire valoir plus de 30 ans d'expérience en sécurité informatique et ses solutions sont déjà déployées par de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde.

