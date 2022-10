G. SCHIRMER, INC. EXILARTE SIGNENT UN ACCORD HISTORIQUE POUR LA RESTAURATION, LA PRÉSERVATION ET LA PUBLICATION DE CENTAINES D'ŒUVRES MUSICALES PERDUES PENDANT L'HOLOCAUSTE

NEW YORK, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- G. Schirmer, Inc. maison d'édition américaine de musique classique (qui fait partie de Wise Music Group) a signé un accord historique avec le Centre Exilarte pour la musique interdite à Vienne, en Autriche, le principal centre mondial pour la restauration, la préservation et la publication de compositeurs interdits par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

G. Schirmer et Exilarte mettront à disposition plus de 400 œuvres musicales : plus de 300 chansons, 100 musiques de chambre, 50 œuvres orchestrales, plusieurs œuvres vocales et scéniques, ainsi que de nombreuses musiques de films, qui n'ont pas encore été publiées. G. Schirmer sera l'éditeur de toutes les œuvres restaurées par Exilarte et, par l'intermédiaire de la fondation Wise Music Group, apportera un soutien financier continu à Exilarte pour garantir la poursuite de la restauration, de la préservation et de la publication des œuvres des compositeurs interdits dans les années 1930 et 1940.

Robert Thompson, président de G. Schirmer et de Wise Music, a déclaré : « Cet accord entre Exilarte et G. Schirmer garantira que ces compositeurs réduits au silence pendant la Seconde Guerre mondiale ne seront pas oubliés, que leur héritage sera restauré et que leurs œuvres musicales seront présentées au public pour la première fois dans des représentations et des enregistrements. »

Gerold Gruber, fondateur d'Exilarte et président du Centre Exilarte, a ajouté : « Les nazis voulaient un monde dans lequel la musique des compositeurs juifs aurait été interdite et oubliée. l est donc de notre devoir de contrecarrer ces politiques en sauvant de l'oubli la musique des compositeurs exilés. La coopération entre Exilarte et Schirmer/Wise est d'une valeur incroyable pour les générations futures. »

Fondée en 2006 en tant qu'association pour traiter de la préservation de la musique qui avait été supprimée par le régime nazi, en grande partie écrite par des compositeurs juifs qui étaient la cible des politiques antisémites génocidaires du Troisième Reich, Exilarte est devenue en 2016 un centre de recherche et d'archives entièrement accrédité établi sur le campus historique de l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. Le chercheur principal d'Exilarte est Michael Haas, producteur de musique classique récompensé par un Grammy Award et auteur de Forbidden Music : The Jewish Composers Banned by the Nazis (musique interdite : les compositeurs juifs bannis par les nazis) (Yale University Press).

Fondée en 1861, G. Schirmer, Inc. est la plus ancienne maison d'édition musicale nord-américaine en activité. Pour en savoir plus, consultez les sites www.exilarte.org et www.wisemusicclassical.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1930783/Wise_Music_Group_50_Years_Logo.jpg

