G2 revela as empresas de software com a melhor classificação na Ásia-Pacífico

G2 destaca as melhores empresas de software da Ásia-Pacífico enquanto expande o investimento regional com o novo escritório de Cingapura

CINGAPURA, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O G2.com (anteriormente G2 Crowd), o maior mercado de tecnologia B2B do mundo para software e serviços que ajuda as empresas a tomar decisões de compra mais inteligentes, lançou hoje seu primeiro ranking de Melhores Empresas de Software da Ásia-Pacífico (APAC). O ranking, que marca a abertura do novo escritório do G2 em Cingapura, leva em conta mais de 39.000 análises de softwares de usuários do G2 na APAC, examinando quase 400 empresas de software que atendem à Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

Chris Perrine, vice-presidente do G2 para APAC lidera os esforços de expansão da empresa em toda a região da APAC com o objetivo aumentar a área de atuação. O novo escritório no coração do distrito comercial central de Cingapura abre em novembro.

As dez principais empresas de software da APAC, de acordo com as análises válidas de usuários do G2, são:

1. MongoDB - MongoDB é o banco de dados de próxima geração que vai ajudar as empresas a transformar seus setores com dados.

Índice de satisfação APAC G2: 92,0

2. ActiveCampaign - ActiveCampaign é um software de automação de marketing que ajuda as empresas a se conectarem e se envolverem com os clientes.

Índice de satisfação APAC G2: 91,3

3. Slack - Slack é uma camada de soluções de tecnologia para negócios que reúne pessoas, dados e aplicativos.

Índice de satisfação APAC G2: 90,0

4. Asana - Asana é um software de gerenciamento de projetos que ajuda equipes a organizarem e gerenciarem todo seu trabalho.

Índice de satisfação APAC G2: 90,0

5. Shopify - O Shopify é a principal plataforma de comércio eletrônico omnicanal. Os empresários podem usar o software para projetar, configurar e gerenciar suas lojas.

Índice de satisfação APAC G2: 88,7

6. Zoom - O Zoom ajuda empresas e organizações a reunir suas equipes em um ambiente sem atritos para realizar mais.

Índice de satisfação APAC G2: 88,3

7. MuleSoft - O MuleSoft fornece a plataforma de integração mais usada para conectar SaaS e aplicativos corporativos.

Índice de satisfação APAC G2: 87,9

8. UiPath - O UiPath oferece a mais avançada Plataforma RPA corporativa.

Índice de satisfação APAC G2: 87,7

9. Symantec - A Symantec é a empresa líder em segurança cibernética em nuvem do mundo e ajuda organizações, governos e pessoas a proteger seus dados mais importantes.

Índice de satisfação APAC G2: 87,4

10. Freshworks - A Freshworks fornece às organizações com soluções de engajamento com clientes SaaS de software de CRM a chat ao vivo que facilitam a comunicação entre os profissionais de suporte, vendas e marketing com os clientes e a colaboração com colegas de equipe.

Índice de satisfação APAC G2: 87,2

Todas as pontuações do ranking de Melhores empresas de software na Ásia-Pacífico foram calculadas usando os algoritmos proprietários do G2 para satisfação do cliente e presença no mercado, explicado com mais detalhes aqui.

Com mais de 900.000 avaliações de usuários do mundo todo, mais de 90.000 produtos e mais de 1.700 categorias de tecnologia e serviços, o G2 é o maior mercado de tecnologia B2B do mundo. Agora, com seu novo escritório em Cingapura, o G2 está se tornando uma autoridade global em software comercial.

"A expansão global é uma das principais prioridades do G2", afirmou Chris Perrine, vice-presidente do G2 para Ásia-Pacífico.

"Com a abertura do nosso novo escritório em Cingapura em novembro e o lançamento do ranking de Melhores Softwares na Ásia-Pacífico, estamos aumentando nosso investimento na região e nossa capacidade de ajudar que as empresas descubram, revisem e gerenciem o software certo.

"O investimento do G2 na região da Ásia-Pacífico é um passo crítico para alcançar nosso objetivo de ajudar que as empresas tomem melhores decisões de compra de software e para levar transparência à indústria de software em escala global".

Veja a lista completa das Melhores Empresas de Software da Ásia-Pacífico do G2.

Saiba mais sobre o escritório do G2 em Cingapura.

Sobre o G2.com (anteriormente G2 Crowd)

Com sede em Chicago, o G2.com está revolucionando a maneira como as empresas descobrem, compram e gerenciam software e serviços. Mais de três milhões de usuários mensais confiam no G2 para ajudá-los a encontrar e comprar o melhor software para suas empresas. A plataforma conta com 900.000 análises e 100 milhões de dólares em financiamento total investido por IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures, líderes e fundadores da indústria. Os clientes do G2 incluem IBM e Zoom. Seu financiamento mais recente, um Série C de 55 milhões de dólares, foi em outubro de 2018, seguido pelas aquisições da Siftery e da Advocately pela empresa.

