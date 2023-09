G4 Educação libera aula gratuita online "Bate a Meta, Brasil" no dia 19 de setembro

Dener Lippert, João Vitor, Jonathan Souza, Luccas Riedo e Alfredo Soares ensinarão as táticas de vendas, marketing e gestão para vencer 2023

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Bater a meta do ano é o desejo de todo empresário brasileiro e obstáculos não faltam, mas o ano ainda não acabou e os próximos 4 meses podem mudar o jogo de 2023. Pensando nisso, o G4 Educação, edtech com foco em educação executiva, disponibilizará no dia 19 de setembro, às 19h, a aula gratuita online "Bate a Meta, Brasil".

Divulgação G4 Educação.

Com duas horas de conteúdo, o curso é direcionado para quem quer gerar receita com eficiência, alinhar seu time para os resultados esperados, assumir seu papel de líder e superar os principais desafios que as empresas brasileiras enfrentam no último trimestre de 2023.

Os mentores com alto track record que ensinarão táticas de vendas, marketing e gestão são: Dener Lippert, Fundador da V4 Company; João Vitor, Sócio e COO do G4 Educação; Jonathan Souza, Sócio e Diretor Comercial do G4 Educação; Alfredo Soares, Co-fundador do G4 Educação e Luccas Riedo, Sócio e CEO do G4 Educação.

"Nesta aula reuniremos um conteúdo aplicável para os empresários baterem a meta do ano e conseguirem atingir resultados em seus negócios, ensinando conceitos e ferramentas práticas que tem ajudado milhares de empreendedores em todo o Brasil", comenta Alfredo Soares, co-fundador do G4 Educação.

Programação:

19h - Abertura

19h10 - Geração de receita: estratégias de aquisição de clientes - Dener Lippert, Fundador da V4 Company

19h30 - Garantindo a execução: pessoas alinhadas com os resultados esperados - João Vitor, Sócio e COO do G4 Educação

19h50 - Tracionando o negócio: o papel do líder na reta final do ano - Jonathan Souza, Sócio e Diretor Comercial do G4 Educação

20h20- Painel com CEOs: Desafios das empresas brasileiras no último trimestre de 2023: Alfredo Soares, Co-fundador do G4 Educação e Luccas Riedo, Sócio e CEO do G4 Educação

20h50: Encerramento

Aula Especial Bate a Meta Brasil

Dia: 19/09/2023

Horário: 19h às 21h

Link: https://imersoes.g4educacao.com/aula-especial/bate-a-meta-brasil-on

Sobre o G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

Contato:

Aline Nascimento

Analista de PR do G4 Educação

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2212507/1.jpg

FONTE G4 Educação

SOURCE G4 Educação