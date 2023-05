G4 Educação libera curso gratuito sobre liderança e cultura

G4 Cultura e Liderança: a excelência na prática traz lições de líderes como Guilherme Benchimol, Bernardinho, Tallis Gomes, Alfredo Soares e Bruno Nardon

SÃO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Para ter resultados acima da média, uma empresa precisa de uma cultura forte. Foi partindo desse princípio que o G4 Educação, edtech com foco em educação executiva, disponibilizará até o dia 22 de maio, às 23h59, o curso gratuito "G4 Cultura e Liderança: a excelência na prática". Com seis horas de conteúdo, o curso é direcionado para quem quer ter times comprometidos, redução no turnover e alcançar os objetivos esperados.

Os mentores com alto track record que irão compartilhar as práticas das maiores empresas do mundo dos negócios, adaptadas à realidade brasileira e de maneira aplicável, são Guilherme Benchimol (fundador e presidente executivo do conselho de administração da XP Inc.), o técnico Bernardinho, Tallis Gomes (fundador do G4 Educação), Alfredo Soares (cofundador do G4 Educação), Bruno Nardon (cofundador do G4 Educação), Marcela Zaidem (diretora de pessoas do G4 Educação), Tay Dantas (diretora de comunicação e marca do G4 Educação) e Jonathan Souza (diretor comercial do G4 Educação).

"O curso vem para mostrar que a cultura pode ser a principal ferramenta de qualquer líder para atingimento de resultados, afinal ela tange toda a jornada de pessoas dentro das empresas", comenta Bruno Nardon, cofundador e mentor do G4 Educação.

Os conteúdos trazem também reuniões, visitas e entrevistas com os alunos do G4 Educação, bem como é a cultura da edtech no dia a dia. Serão quatro módulos liberados de uma hora e meia cada.

"É uma sequência ao Projeto Excelência, um movimento institucional que começamos há algumas semanas mostrando como nossa cultura é centrada em excelência na prática", finaliza Nardon.

O curso está disponível no site do G4 Educação .

Os módulos, liberados a cada semana de maio, são:

A força da Cultura - Como a cultura pode ser a principal ferramenta de liderança.

Cultura na prática - Como criar e sustentar uma cultura forte no dia a dia.

Cultura na liderança de pessoas - Como estimular as pessoas do time a viverem a cultura da empresa.

Processo de gestão de pessoas - O passo a passo para contratar, impulsionar ou demitir pessoas.

Sobre o G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidadeb brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

