G4 Educação libera mini programa gratuito para empresários

Tallis Gomes, Alfredo Soares e Bruno Nardon ensinam as práticas das empresas que mais crescem no mundo

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ --

Divulgação G4 Educação.

Três aulas gratuitas com o objetivo de ajudar empresários a aprimorarem seus negócios: é o que vai oferecer o mini programa "Gestão na Prática", do G4 Educação, edtech com foco em educação de negócios. Disponível a partir do dia 10 de agosto, às 18h, o mini programa terá três módulos de aproximadamente 20 minutos cada, ministrados por Tallis Gomes, fundador e chairman do G4 Educação, fundador da Easy Taxi, da Singu e conselheiro do Grupo Hope; Alfredo Soares, fundador do G4 Educação, advisor da C&A, sócio da VTEX e CRM Bônus; e Bruno Nardon, fundador do G4 Educação e da Rappi e Kanui e conselheiro da Loja Integrada.

"O nosso mini programa é uma pequena degustação do que fazemos nos nossos programas presenciais. Vamos entregar gratuitamente muito mais do que os players entregam no pago, tanto em nível de aplicabilidade, quanto de resultado a partir dos aprendizados", comenta Tallis Gomes.

Os módulos são:

1º aula - O papel do CEO com Tallis Gomes

Tallis abordará o papel do CEO, destacando a importância de olhar para inovações, modelo de execução do negócio, planejamento estratégico, estrutura organizacional, gestão e engajamento de pessoas.

2° aula - Ecossistema de Vendas com Alfredo Soares

Alfredo ensinará como criar um modelo de vendas sustentável a longo prazo e como transformar a jornada do cliente em um ecossistema de vendas.

3° aula - Mentalidade de Crescimento com Bruno Nardon

Nardon abordará conceitos e práticas de crescimento aplicados nas esferas do negócio. Além disso, ensinará como aplicar growth em todos os pilares da empresa, e não só na geração e conversão de demanda.

O mini programa estará disponível até o dia 17 de agosto, às 23h59, em https://imersoes.g4educacao.com/gestao-na-pratica.

Sobre o G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

Contato:

Rodrigo Ferrari

Head de PR do G4 Educação

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2183483/KV_EF_Geral__2.jpg

FONTE G4 Educação

SOURCE G4 Educação