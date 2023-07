G4 Scale capacita sócios e fundadores de empresas

Formação de 12 meses forma líderes exponenciais, com foco em gestão, estratégia e networking

SÃO PAULO, 18 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O G4 Educação, a evolução da escola de negócios, vai proporcionar nos dias 25 e 26 de julho uma experiência imersiva de aprendizado e networking para sócios, fundadores e executivos, como parte do G4 Scale, um programa de longa duração voltado para sócios e fundadores de empresas de todos os portes. O objetivo é prepará-los para enfrentar os desafios do crescimento acelerado dos seus negócios, desenvolvendo suas competências de gestão, estratégia e liderança. As inscrições para a experiência estão abertas neste link: https://comunidades.g4educacao.com/experiencia-g4-scale.

O G4 Scale é composto por seis módulos, que abordam os temas Gestão Estratégica, Gestão de Pessoas, Marketing, Vendas, Finanças e Liderança. Cada um conta com a participação de profissionais do mercado com track record, que compartilham suas experiências e melhores práticas com os participantes, de maneira imediatamente aplicável. Além disso, o programa oferece ferramentas práticas e aplicáveis ao dia a dia das empresas, que visam gerar resultados concretos.

Segundo Bruno Nardon, cofundador do G4 Educação, o G4 Scale é um programa único no mercado, pois combina formação, networking e conselho consultivo. "Os sócios e fundadores que participam do G4 Scale têm a oportunidade de se conectar com outros líderes de diferentes setores e regiões do país, trocar ideias, fazer negócios e receber feedbacks valiosos para as suas decisões. Eles também contam com o apoio do G4 Educação para organizar e mediar sessões de conselho, onde eles podem discutir seus desafios e oportunidades com outros membros da comunidade", explica. "Conforme o negócio começa a tracionar, os sócios fundadores têm apenas quatro caminhos possíveis: crescer menos do que o potencial do negócio poderia; parar de crescer; quebrar (e os dados mais recentes do IBGE mostram que em 2020 634,4 mil empresas foram fechadas no Brasil). Crescer exponencialmente sua visão estratégica, habilidades de gestão e networking, é para isso que criamos o G4 Scale", revela.

O G4 Scale já conta com mais de 250 membros, em 26 estados, com faturamento combinado superior a R$15 bilhões, em mais de 100 setores diferentes. O programa também realiza eventos periódicos, como o Scale Day, um encontro de líderes para geração de negócios e experiências únicas. O programa tem duração de 12 meses e é exclusivo para sócios e fundadores de empresas.

Sobre o G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

