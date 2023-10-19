G42 и OpenAI начинают партнерство для развертывания передовых функций ИИ для ОАЭ и региона

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G42

19 Oct, 2023, 10:40 ET

G42 и OpenAI начинают партнерство с целью развертывания передовых функций ИИ, оптимизированных для ОАЭ и региона

ДУБАЙ, ОАЭ, 19 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- G42, ведущая технологическая холдинговая группа в ОАЭ, объявила о партнерстве с OpenAI — компанией, специализирующейся на исследованиях и разработках в области ИИ, которая создала ChatGPT, с целью создания передовых решений ИИ для рынка ОАЭ и региона.

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G42 and OpenAI launch partnership to deploy advanced AI capabilities optimized for the UAE and broader region.
G42 and OpenAI launch partnership to deploy advanced AI capabilities optimized for the UAE and broader region.

Это партнерство будет ориентировано на использование моделей генеративного ИИ OpenAI в тех сферах, где группа G42 уже обладает экспертными знаниями и опытом, включая финансовые услуги, энергетику, здравоохранение и государственные услуги. OpenAI будет сотрудничать с G42, чтобы ускорить процесс разработки решений, обеспечивая организациям возможность оптимального использования мощных возможностей генеративного ИИ в их конкретных сценариях применения.

С помощью созданных группой G42 решений организации в ОАЭ и регионе смогут упростить процесс интеграции этих передовых возможностей ИИ в их существующие корпоративные среды, раскрывая потенциал моделей OpenAI.

Для стимулирования этого расширения по всему региону необходима существенная готовая к развертыванию ИИ инфраструктура. Группа G42 сделает приоритетом значительные возможности своей инфраструктуры ИИ для поддержки локального и регионального формирования логических выводов OpenAI на основе центров обработки данных Microsoft Azure.

Комментируя это партнерство, Пенг Сяо (Peng Xiao), генеральный директор Группы, сказал: «В основе нашей миссии лежит стремление сделать ИИ трансформирующей силой добра, питающей инновации и прогресс. Наше партнерство с OpenAI выходит за рамки технологической синергии — это сближение ценности и видения. Мы с энтузиазмом присоединяемся к OpenAI на пути формирования будущего, в котором ИИ приносит пользу всему человечеству».

Сэм Алтман (Sam Altman), сооснователь и генеральный директор OpenAI, заявил: «Наше партнерство с группой G42 является существенным обязательством в плане дальнейшего освоения трансформирующей силы ИИ. Используя отраслевой опыт G42, мы хотим предоставить предприятиям и сообществам эффективные решения, соответствующие нюансам региона. Это сотрудничество закладывает основу для равномерного распространения генеративного ИИ по всему земному шару».

Обе организации продолжат изучать возможности ускорения инноваций в области генеративного ИИ и его внедрения по всему миру.

Усилия группы G42 в области генеративного ИИ сейчас в полной мере представлены на выставке GITEX Global в Дубае, где компании, входящие в ее портфель, демонстрируют широкий спектр предложений, охватывающий множество отраслей.

Контакты для СМИ: Джиакомо Зайани (Giacomo Ziani), [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2250914/G42_OpenAI_Partnership.jpg

SOURCE G42

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