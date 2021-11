G999, Jeu du monde virtuel Lydian World, Protocole d'entiercement Lydian, Excange décentralisé, Plateforme financière décentralisée : Tout le monde peut faire partie du succès

STOCKHOLM, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- GSB Gold Standard Pay KB, Suède : L'avenir du secteur financier est actuellement exploré dans le monde entier sur fond de fabuleuse frénésie numérique ! Les réseaux numériques décentralisés, que l'on résume sous le terme "DeFi", promettent un système financier plus transparent et, surtout, plus efficace. DeFi" est l'acronyme de "finance décentralisée" et repose sur la technologie de base de données blockchain.