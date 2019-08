Gabi Saraceni grava clipe de "Bloqueei Você" no maior parque temático da América Latina

De composição própria em parceria com Digão Bessa e Rodrigo Koala, a música fala dos romances modernos nas redes sociais. A direção do vídeo ficou por conta de Eduardo Galeno, da produtora Monte Castelo.

"O clipe conta a história de uma menina "eu" que é apaixonada por um garoto "Matheus" que não dá bola para ela e não responde as mensagens que ela envia. Aí, em um passeio ao parque, ela conhece um outro garoto "Gui"e se apaixona por ele, com isso ela bloqueia o Matheus no Whatsapp", conta Gabi.

Gabi Saraceni, que tem apenas 16 anos de idade e pouco menos de um ano de carreira, já é conhecida do público jovem, o primeiro single "Pensa", lançado em janeiro deste ano, está na programação das principais rádios FM do país e faz parte da trilha de "As Aventuras de Poliana", novela exibida pelo SBT.

Gabi Saraceni integra o seleto grupo de artistas do selo Midas, do renomado produtor Rick Bonadio.

"Bloqueei Você" tem data prevista de lançamento para meados de setembro em todas as plataformas digitais e no canal oficial da cantora no Youtube.



