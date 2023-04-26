Gabriela等任Emerge Americas演讲嘉宾

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Apr 26, 2023, 13:08 ET

迈阿密2023年4月26日 /美通社/ -- @newconceptpr——屡获殊荣的金融专家Gabriela Berrospi在社交媒体上被称为@gabywallstreet，是金融教育平台Latino Wallstreet @latinowallst的首席执行官和福布斯专栏作家，她担任美国最重要的技术和创新会议Emerge Americas @emergeamericas的主旨发言人。

Emerge Americas会议于4月20日至21日在迈阿密海滩会展中心举行，Gabriela有机会在来自不同行业的2万多名与会专业人士面前演讲。Gabriela被雅虎财经 (Yahoo Finance) 评为202010大女企业家之一，也是HITN TV的2023年社群影响力10大拉丁裔女性之一。她与最具影响力的行业开拓者和演讲者一起参加了这场盛大的会议，其中包括七次世界美式橄榄球冠军Tom Brady、迈阿密市长Francis Suárez、谷歌前首席执行官Eric Schmidt，以及来自技术和创新领域的其他重要人物。

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Gabriela Berrospi、Francis Suarez和Tom Brady是2023年Emerge Americas的主题演讲嘉宾
Gabriela Berrospi、Francis Suarez和Tom Brady是2023年Emerge Americas的主题演讲嘉宾

作为一名拉丁裔领导者和教育拉丁裔学习金融知识并投资股市的"Latino Wallstreet（拉丁裔华尔街）"运动的负责人，Gabriela有机会与著名发言人Peter O.Estevez和心态教练Celina Belizan一起，参加了"打破障碍：赋予拉丁裔领袖重新定义未来的权力"研讨小组。

Emerge Americas总监Melisa Medina对拥有像Gabriela这样的重要专家小组感到满意，她强调说："我很荣幸能主持这样一个小组讨论会，我们可以深入探究社会政策、教育、金融、社交媒体和技术，这将为如何打破导致拉丁裔社区某些状况的循环提供深刻的见解，发现我们作为拉丁裔所面临的挑战和机遇，以及我们如何共同创造领导者来打破这些循环。"

同样，Gabriela也感到非常荣幸，能够被选为这个自2014年以来一直举行的著名会议的一员，分享她的成功故事，并传递一个强有力的信息："很多时候，人们看到了我的成就，却没有看到我走到今天必须经历的所有障碍。" 这位著名金融家说："我希望你知道，让你感到羞耻的事情，或者你经历过的任何困难，无论是破产、离婚，还是辍学等，都会自动使你有资格实现自己的目标，并与所在的社区建立联系。"她还在2022年获得了Russell Brunson的 "双逗号俱乐部奖" (Two Comma Club Award)，该奖项颁发给产生超过7位数收入的数字平台。

这位秘鲁领导者评论了自我教育和接近合适的人，以及用有价值的信息培养自己的重要性，这些信息使我们能够继续发展，为此，她仍然专注于吸引更多人加入"Latino Wallstreet"平台。该平台将很快庆祝其周年纪念日，并将带来前所未有的活动。

如需了解更多信息，请访问：
https://latinowallstreet.com/gaby
，https://emergeamericas.com，
https://latinowallstreet.com/，
https://instagram.com/gabywallstreet

联系和采访：
New Concept PR
Fabiola Malka
786.285.7783 / [email protected]

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