Gaby Natale, una destacada oradora latina, se une a Estée Lauder Companies para formar parte de su revolucionario programa de desarrollo de liderazgo

NUEVA YORK, 24 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gaby Natale, periodista ganadora del Emmy en tres oportunidades, autora de éxitos en ventas y oradora, se asoció con el grupo de recursos para empleados Hispanic Connections de Estée Lauder Companies (ELC) a fin de colaborar en la estructuración del programa de patrocinios Leading With High Touch , un programa de desarrollo del liderazgo diseñado con el fin de elevar, desarrollar, retener y atraer talento hispano/latino de alto nivel.

Gaby Natale, ganadora de tres premios Daytime Emmy®, en la oficina de Estée Lauder Companies en Nueva York (PRNewsfoto/AGANARmedia)

"Adoptar un espíritu PIONERO y romper barreras está en el centro de lo que hago como oradora, autora y periodista. Así que, cuando Estée Lauder Companies me contactó para que me uniera a su equipo de líderes intelectuales en la primera inciativa Leading With High Touch, con el objetivo de elevar el talento hispano/latino, supe que esto coincidía a la perfección conmigo. Estamos creando un legado duradero del que muchos otros podrán beneficiarse", explica Natale.

Los participantes se involucran en conferencias, talleres, redes de trabajo y oportunidades donde podrán redefinir su mentalidad progresista. Esta iniciativa híbrida anual combina a oradores internos y externos, quienes discutirán temas que van desde marca personal y negociación hasta autopromoción y bienestar.

Natale se suma a una selecta lista de líderes intelectuales que capacitarán y energizarán a la cohorte inaugural. Como parte de la colaboración, Natale se reunirá con los participantes del programa en las oficinas de ELC en Nueva York para participar en múltiples sesiones presenciales de capacitación en las que presentará sus marcos de desarrollo del liderazgo PIONEERS y The Virtuous Circle.

"Este programa es un sueño hecho realidad. Gaby es una inspiración para todos nosotros. Estamos conformando la primera cohorte de líderes latinos en ELC. Sentarnos juntos en una sala, iniciar una red de futuros líderes latinos, compartir y apoyarnos entre todos es fantástico", expresó Barma Uruchima, copresidenta de Leading With High Touch de Estée Lauder Companies.

La visión colectiva de Estée Lauder Companies es ser la empresa de belleza más inclusiva y diversa del mundo. ELC tiene como objetivo ser ambas cosas: el empleador preferido para el talento diverso y las marcas preferidas de los consumidores diversos. Leading With High Touch forma parte del compromiso continuo de ELC de garantizar que todos los empleados tengan igual acceso a programas de mentoría y oportunidades de patrocinios.

Estée Lauder Companies es propietaria de más de 25 prestigiosas marcas de cuidado para la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello que se venden en 150 países. Algunas de sus marcas son Estée Lauder, Clinique, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and Bumble y Michael Kors, entre otras.

