GAC Group lança "Glass Green Energy Plan" - Abraçar a mudança por meio do cultivo de "Quatro Novas Modernizações"

O GAC GROUP teve o orgulho de compartilhar alguns dos melhores produtos, informações e tecnologias dos últimos 12 meses com participantes entusiasmados.

Condizente com o GAC GROUP, uma empresa cujo ethos gira em torno da inovação, o tema da exposição deste ano é "Abraçar a Mudança". Bilhões de yuans destinados a pesquisas resultaram em novas tecnologias para o GAC GROUP, incluindo baterias de "esponja de silício" mais leves e de mais longa duração, e tecnologia de carregamento super-rápido que pode carregar um veículo elétrico em menos de 20 minutos.

Palestras abordando o tema "Habilidades para o futuro sustentável" foram dadas por executivos de empresas como o gerente geral Feng XingYa, que falou sobre o plano GLASS e a estrutura eTIME. O plano GLASS incorpora os princípios de energia verde do GAC GROUP e também está em sintonia com o plano nacional de "dois carbonos", que visa reduzir as emissões e adotar fontes de energia mais ecológicas.

A eletrificação é uma grande parte da transformação. O plano do GAC GROUP para veículos com novas energias, bem como veículos híbridos, é que cada um deles represente 20% do volume total de vendas até 2025. Até 2035, o GAC GROUP se empenhará em produzir e vender 5 milhões de veículos, 50% dos quais serão eficientes energeticamente e os outros 50% serão veículos com energia completamente nova.

Wu Jian, presidente do centro de P&D da GAC, compartilhou com os participantes do Salão do Automóvel de Xangai novos avanços em DNA de chassi e tecnologia híbrida, que orientarão um futuro empolgante.

O GS4 Plus e o Aion Y da GAC MOTOR apareceram pela primeira vez no salão, atraindo repórteres e compradores. A frota de seis carros esportivos EMPOW55 também foi muito popular com o público. Até o final do salão, que tem duração de uma semana, o GAC GROUP espera um sucesso considerável na cobertura da imprensa, assim como no avanço das vendas, leads e alcance da marca.

À medida que o 14o plano de cinco anos entra em vigor, o GAC GROUP continuará se empenhando para alcançar a inovação no cenário mundial. Com qualidade na essência, arte nos detalhes e investimento sustentado em pesquisa e tecnologia, o futuro é brilhante.

FONTE GAC MOTOR

