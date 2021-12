GAC MOTOR assina acordo com empresa líder de aluguel de automóveis no Panamá

GUANGZHOU, China, 28 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Na manhã de 17 de dezembro de 2021, revendedores panamenhos que representam a GAC MOTOR assinaram um acordo de cooperação estratégica com uma grande empresa de aluguel de automóveis do Panamá e comemoraram a entrega de 30 GS3s a serem utilizados em agências de aluguel.

Zeng Hebin, gerente geral da GAC MOTOR, enviou um vídeo com suas calorosas felicitações, marcando o lançamento oficial do primeiro projeto de aluguel de carros da GAC MOTOR no exterior!