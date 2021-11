GAC MOTOR comemora um ano no Chile

De forma impressionante, a GAC MOTOR também atingiu 134% das metas de remessas de veículos, o que reflete a eficiência comercial da empresa e a forte demanda pelos produtos da GAC MOTOR.

Grandes coisas estão por vir

Para manter plenamente o desenvolvimento saudável no mercado chileno, a GAC MOTOR se uniu à SKBerge, uma revendedora local confiável e bem estabelecida com uma rede de 19 marcas e volume de vendas de cerca de 100 mil veículos. Desde novembro de 2020, a GAC MOTOR construiu 12 pontos de venda, criando uma base sólida para anos de mais desenvolvimento.

Atualmente, a GAC MOTOR vende três modelos no Chile: o GS3, o GS4 e o GA4.

O novo GS8, principal veículo com sete lugares da GAC MOTOR, também chegará no início de 2022. Ele conta com tecnologias avançadas, como o sistema de estabilidade BOSCH ESP 9.1, um sistema inteligente de iluminação adaptativa para faróis, motor 2.0 turbo e intercooler com 320 Nm de torque e transmissão automática de seis velocidades.

Até 2022, espera-se que as vendas cheguem a seis mil unidades. "O objetivo é ambicioso, mas estamos confiantes de que podemos alcançá-lo, graças aos produtos extraordinários que temos e à excelente equipe por trás da marca", disse o Sr. Piracés.

Conectando-se com o mercado local

A GAC MOTOR investiu fortemente no patrocínio do maior campeonato nacional de futebol do Chile, a Copa Chile 2021. A GAC MOTOR forneceu o carro oficial para a final do campeonato, que transportou o troféu até o estádio da final, o que deu uma enorme visibilidade à marca e forte integração à paixão e à diversão do futebol, muitas vezes chamado de "esporte nacional" do Chile.

Com infraestrutura fantástica, forte marketing local e, naturalmente, no centro disso tudo, carros da GAC MOTOR de alta qualidade, com tecnologia avançada e que respondem à demanda, a GAC MOTOR espera ter muito mais anos de sucesso no Chile.

Aderindo como nunca ao conceito central da marca, GO AND CHANGE (vá e mude, em tradução livre), a GAC MOTOR continuará a inovar em seus veículos, atendendo à demanda dos consumidores no Chile com carros cada vez mais avançados e de melhor custo/benefício.

FONTE GAC MOTOR

