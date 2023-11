GAC MOTOR entra oficialmente no mercado mexicano, acelerando a expansão e implementação no mercado

GUANGZHOU, China, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 16 de novembro, o lançamento da marca mexicana GAC MOTOR foi realizado com sucesso no centro de exposições Centro Citibanamex, na Cidade do México. No lançamento, a estreia oficial do All New GS8 e do EMZOOM foi testemunhada por mais de 400 convidados ilustres, incluindo os principais meios de comunicação do México, os principais líderes de opinião (KOL) e parceiros de colaboração.

O Sr. Yan Zhuangli, vice-presidente do Grupo GAC, enfatizou durante o lançamento: "O dia de hoje marca a entrada oficial da GAC MOTOR no mercado mexicano. Isso representa um passo crucial no mercado latino-americano e significa um marco importante no refinamento de nosso layout de mercado no exterior".

O novo GS8 e o EMZOOM foram apresentados aos convidados em meio a uma grande expectativa. A entrada deslumbrante mostrou mais uma vez a tecnologia inovadora da GAC MOTOR. O Sr. Guo Baixun, gerente-geral adjunto da GAC International, subiu ao palco para anunciar os preços dos dois novos veículos, prometendo que a empresa fornecerá aos clientes locais políticas de vendas de alto valor e experiências de serviço que estão além das expectativas. A cerimônia de entrega dos novos carros foi especialmente integrada ao lançamento, com o primeiro All New GS8 e EMZOOM entregues com sucesso aos clientes mexicanos. Com vantagens superadas, como o design externo elegante, configurações tecnológicas abundantes e espaço interno espaçoso, os dois modelos cativaram inúmeros participantes para reservas de test drive, com alguns até fazendo pedidos diretos.

No futuro, a GAC International acelerará a disposição regional no mercado mexicano e estabelecerá um sistema abrangente de vendas e serviços que abrange toda a área. Simultaneamente, a empresa acelerará a introdução de diversos modelos. Esta linha inclui o carro-chefe modelo MPV M8, o SUV totalmente elétrico AION Y Plus e o sedã totalmente elétrico AION S, todos com lançamento previsto para 2024. Com a introdução de novos veículos e a expansão gradual de seus canais de distribuição, a GAC International está entrando oficialmente na via rápida do mercado mexicano. Esse movimento deve catalisar a atualização do setor automotivo mexicano e aumentar o valor da marca GAC MOTOR, com o objetivo de construir uma marca global que ofereça mobilidade agradável e de alta qualidade para clientes estrangeiros.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2281518/VIDEO.mp4

FONTE GAC MOTOR