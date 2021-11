GAC MOTOR Equador | O rali 6 Horas em Yahuarcocha

Visibilidade da marca

O GS3 da GAC MOTOR foi pilotado pela equipe de mídia Mundo Tuerca Automovilismo durante os dias da corrida. O carro popular foi exposto no local, criando um grande impacto visual e permitindo que os entusiastas de carros presentes apreciassem o modelo.

Conectar-se com os consumidores locais é de enorme importância para a GAC MOTOR à medida que a empresa se expande internacionalmente. Além de ser uma corrida empolgante, o rali 6 Horas do Equador foi um cenário eficaz para a promoção direcionada da marca.

Como patrocinadora, a GAC MOTOR foi mencionada repetidamente durante as transmissões ao vivo, e a marca contou com grande visibilidade nos programas durante todo o rali, impulsionando o reconhecimento da imagem da marca e a confiança dos consumidores.

A mídia Mundo Tuerca Automovilismo é um dos programas nacionais de automobilismo mais importantes do Equador, com uma história de 22 anos nos meios de comunicação em massa. O programa é atualmente um canal de reportagens esportivas informativas e de entretenimento.

A parceria com a Mundo Tuerca Automovilismo, que tem um alcance total no Facebook de cerca de 375 mil pessoas e pode oferecer mais de mil interações diretas, garante essencialmente maior impacto em publicidade, conscientização da marca e frequência de menções.

Compreendendo o mercado local

O rali "6 Horas" foi realizado no espetacular circuito de corrida Yahuarcocha, no Equador, que é o centro dos esportes motorizados do país desde os anos 1960.

Compreender e estabelecer conexões com o mercado automotivo equatoriano é um objetivo fundamental da GAC MOTOR. Os eventos que despertam as paixões dos amantes de automóveis são uma forma de compartilhar o prazer da tecnologia veicular de ponta. Participar do rali 6 Horas não é apenas uma forma de exposição direcionada da marca; também permite que a marca GAC MOTOR e sua equipe estabeleçam uma conexão mais próxima com a população do Equador, compartilhando o entusiasmo e a paixão de uma corrida de alto calibre.

Com o rali 6 Horas concluído com sucesso, a GAC MOTOR espera continuar a fortalecer a imagem da marca no Equador. Com veículos de qualidade, tecnologia de classe mundial e o forte compromisso de atender às novas demandas do mercado, a GAC MOTOR continuará a oferecer uma melhor mobilidade a cada vez mais consumidores em todo o mundo.

