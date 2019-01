GAC Motor retorna à NADA para encontrar revendedores norte-americanos

Com o tema "Juntos, nós podemos", a área de exposição da GAC Motor, de 650 m 2 , esteve situada no pavilhão norte do Moscone Center de São Francisco. Depois de sua bem-sucedida demonstração no Salão Internacional do Automóvel Norte-Americano (NAIAS, em inglês) 2019, a GAC Motor levou seus veículos estrelados para a NADA, entre eles os SUVs GS8, GS5 e GS4, a minivan GM8, o sedã GA4, GE3 NEV e o carro conceitual ENVERGE.

Além de apresentar sua linha de veículos de ponta, a empresa recebeu mais de 80 revendedores e parceiros num encontro de revendedores para desenvolver ainda mais a rede revendedora da GAC Motor na América da Norte. Os participantes expressaram forte interesse e vontade de trabalhar com a GAC Motor para estabelecer canais de distribuição.

"Construir uma marca de classe mundial e uma empresa global tem sido a meta de desenvolvimento da GAC Motor desde o começo. Durante a mostra da NADA do ano passado, nós recebemos muitos feedbacks positivos dos revendedores e parceiros dos EUA, o que grandemente contribuiu para a progressão suave de nossos planos de entrar no mercado americano", disse Zhan Songguang, vice-presidente executivo da GAC Motor.

No encontro, o diretor de vendas da GAC Motor para a região norte-americana, Pontus Fontaeus, o diretor executivo de design do GAC Advanced Design Center Los Angeles (Centro de Design Avançado da GAC de Los Angeles) fizeram discursos de abertura sobre o progresso da entrada da GAC no mercado norte-americano, a apresentação do GAC Advanced Design Center Los Angeles e sobre o carro conceitual ENTRANZE, revelado no NAIAS.

"O GS8 é o primeiro produto que a GAC Motor planeja lançar no mercado norte-americano. Nós temos algumas dúzias dele nos Estados Unidos agora, fazendo testes de direção e rastreando a durabilidade e resultados das emissões. Mais à frente, neste ano, nós também teremos alguns em nosso escritório de vendas, disponíveis para testes de direção", disse o diretor de vendas.

In 2018, a GAC Motor viu as vendas aumentarem e fez progressos significativos em todas as áreas de operação. A GAC Motor criou uma rede de pesquisa e desenvolvimento na América do Norte, com a abertura de três centros de pesquisa e desenvolvimento no Vale do Silício, em Los Angeles e em Detroit. No total, a empresa está construindo um sistema mundial de pesquisa e desenvolvimento para criar produtos exclusivos, garantir a qualidade dos produtos e impulsionar a competitividade de mercado. Adicionalmente, a empresa norte-americana de vendas da GAC Motor foi registrada em Irvine, Califórnia, e vai iniciar operações no futuro próximo, para impulsionar a criação de sua rede de revendedores na América do Norte.

Além do mais, por seis anos consecutivos a GAC manteve-se no primeiro lugar entre as marcas chinesas no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS, em inglês) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando seus esforços para melhorar a qualidade dos produtos.

A GAC Motor opera agora em 16 países, trabalhando de mãos dadas com seus parceiros para oferecer produtos e serviços melhores para consumidores de todo o mundo.

Ao avançar rumo a sua meta de se tornar uma marca mundial e uma empresa global, a GAC Motor visa alcançar uma cooperação de ganho mútuo com suas parceiras globais para desenvolver o mercado e criar uma vida de mobilidade mais agradável para consumidores mundiais.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do GAC Group que está no 202º lugar entre as empresas Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade superior. Por seis anos consecutivos a GAC Motor é agora classificada em primeiro lugar entre todas as marcas chinesas no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS, em inglês) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia da empresa centrada em qualidade – desde pesquisa e desenvolvimento inovadores, produção até a cadeia de fornecimento e vendas e serviços.

